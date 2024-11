Arte, teatro e costumi: una serata per rendere omaggio al pittore Matteo Laganà

Milano, 19 novembre 2024 – Una serata dedicata all’incanto della tradizione meneghina, nella settimana in cui cadono ricorrenze milanesi doc come Sant’Ambrogio e la Prima della Scala. La manifestazione, un tributo al pittore Matteo Laganà che ha fatto di Milano e della sua storia cifra principale della sua opera, è in programma mercoledì 4 dicembre (inizio alle 18.30) nell’atelier della stilista Jenny Monteiro di corso San Gottardo 18.

Fra i partecipanti, oltre a Monteiro, anche Mario Brancato della Compagnia della moda e del costume. Brancato ricorderà la figura di mamma Eufemia, sfollata a Varese e proprietaria di una sartoria milanese importante che ha collaborato con il Piccolo Teatro e il teatro alla Scala, confezionando negli anni ben 180 costumi solo per Carla Fracci.

L’occasione sarà importante per dare spazio ai ricordi, come quelli di Jenny che esprime con entusiasmo la gioia e la passione nel collaborare alla realizzazione di costumi spettacolari come per Il Lago dei Cigni, Madame Butterfly, La Traviata.

Alla serata parteciperanno anche componenti della famiglia Laganà, le figlie Marika e Sabrina, per un tributo a Matteo Laganà, pittore che ha rappresentato Milano e la sua storia in moltissime sue opere. Con loro, in videocollegamento, i giornalisti Simona Fontana Contini, presidente dell’associazione culturale Le Sempiterne The Everlasting People che collabora con Excellence Luxury Magazine di Lugano e Silvano Marco Corradi, giornalista di Montecarlo Times. Per il Rotary Club Laveno Luino Alto Verbano saranno presenti i pittori Italo Corrado, Maurizio Boscheri, Eleonora Buonfino, Pietro Giordano.

Laganà ha ritratto in numerose sue opere la Milano del periodo pre natalizio, spesso avvolta in magiche atmosfere, grazie anche alla nebbia o alla neve. L’evento verrà presentato in conferenza stampa sabato 30 novembre alle 15, al Cam Garibaldi, sede del Municipio 1, in via Strehler 2 (angolo corso Garibaldi 77), dalle 15.