Identità Golose 2025 a Milano dal 22 al 24 febbraio

Milano, 20 febbraio 2025 - Un traguardo dell'eccellenza enogastronomica, Identità golose festeggia venti anni all’Allianz MiCo North Wing da sabato 22 a lunedì 24 febbraio con il primo Congresso internazionale di alta cucina, pasticceria, mixology, hôtellerie e servizio di sala. Nuova sede, nuovo logo per la kermesse di quest'anno dal tema “Identità Future: 20 anni di nuove idee in cucina” con un programma con oltre 155 relatori e più di 80 masterclass distribuite in 13 aree tematiche con la partecipazione di ospiti italiani e internazionali, dell’enogastronomia e della comunicazione.

Le nuove aree tematiche si aggiungono a quelle tradizionali. Tra le principali novità di quest’anno, il salone vino e bollicine, un’area espositiva dedicata al mondo enoico in grado di accogliere una selezione di cantine italiane e internazionali con particolare attenzione all’eccellenza, all’identità territoriale e all’apertura verso i giovani e il futuro.

Non mancherà, inoltre, la presentazione della quarta edizione di Bollicine del mondo, il progetto firmato da Paolo Marchi e Cinzia Benzi dedicato alla migliore produzione spumantistica internazionale. Grande spazio è dedicato anche al mondo della mixology con la bar experience di Identità Cocktail, dedicata alla miscelazione del futuro ospitando bar e bartender. Cluster Hôtellerie è lo spazio che riunisce brand alberghieri, destinazioni e fornitori del mondo dell’hospitality che prevede incontri sulle esperienze in hotel.