Gran Ballo delle Rose, a Milano in scena star di musica e danza

Quello di martedì 7 maggio sarà uno spettacolo di grande impatto: dalle 19.15 all'Auditorium Ambrosianeum in via delle Ore 3 a Milano andrà in scena il Gran Ballo delle Rose, spettacolo dedicato a Serghej Diaghilev, geniale ed innovativo impresario teatrale - celebre soprattutto per aver fondato la compagnia Ballets Russes da cui sono passati artisti del calibro del compositore russo Igor Stravinsky.

"Questo evento - spiega il direttore artistico Larissa Yudina - è unico nel suo genere, diverso da tutti quelli andati finora in scena. Racconta ogni anno il legame tra Italia e Russia perché noi proponiamo amicizia tra i popoli, tra le diverse culture attraverso la bellezza e la sinergia delle arti".

Il Gran Ballo delle Rose sarà presentato dalla conduttrice Magda Mancuso e ad esibirsi sul palco saranno il quartetto d’archi Stravinsky Russkie Motivi, al pianoforte e direttore d’orchestra il maestro Simonetta Tancredi, primo violino Rita Mascagna, secondo violino Simone Restuccia, violoncello Marcello Sirotto, viola Heidi Dalvai, violino solista Leonardo Moretti, pianisti ospiti Andrea Bacchetti e Mikhail Farcossà. Special guest il tenore pop Gianni Di Meo.

In omaggio ai balletti alla Scala di Milano Sergej Pavlovic Djagilev. Le coreografie sono curate da Gino Potente, coreografo e ballerino del Teatro alla Scala di Milano, artista del balletto Diletta Martira e Mima Rosa Caterina Arioli, segretario musicale Gianfranco Messina. La madrina della serata è Daniela Javarone, presidente di ‘Amici della Lirica Milano’, associazione che ospita personaggi di spicco di livello nazionale e internazionale in location prestigiose della città di Milano.