Giorno del Ricordo 2025, mostra a Palazzo Marino per non dimenticare mai l’orrore delle foibe e il dramma degli esuli

Milano, 7 febbraio 2025 - Per non dimenticare mai. Il 10 febbraio, Giorno del Ricordo delle vittime delle foibe e l'esodo giuliano dalmata, torna nella sede del Comune di Milano la mostra "Tu lascerai ogni cosa diletta più caramente. L'esilio di giuliano-dalmati alla fine del secondo conflitto mondiale".

Si tratta di un excursus sulla storia del confine orientale italiano, già esposto al Meeting per l'Amicizia tra i Popoli del 2015 e nella sede del Parlamento europeo di Bruxelles nel 2019.

L’esodo

L'esodo è durato più di 15 anni: le prime popolazioni a fuggire furono quelle di Zara, come raccontato i pannelli della mostra, dopo i bombardamenti del 1943-44, poi fu la volta delle famiglie di Fiume e dell'Istria e delle violenze dei partigiani rossi titini. A Pola tra il Natale del 1946 e il febbraio del 1947 la città si è svuotò in gran parte degli italiani. La cifra totale di quanti abbandonarono le terre, un tempo italiane e perse alla fine della seconda guerra mondiale,si avvicina alle 350 mila unità.

Il ricordo

"Grazie al progetto Milano è memoria - ha spiegato la presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi - la città punta a ricordare questi fatti non solo per un giorno ma tutto l'anno".

"Noi abbiamo lasciato ogni cosa diletta più caramente proprio come recita il titolo di questa mostra - ha spiegato Annamaria Crasti vice presidente dell'associazione Venezia Giulia e Dalmazia di Milano -. Io sono una esule scappata quando avevo quasi 6 anni con una barca a remi di notte, con mia madre. Il Giorno del ricordo per noi è ogni giorno".

L'ingresso alla mostra è gratuito e senza prenotazione. Ecco gli orari:

venerdì 7 e lunedì 10 febbraio , dalle 10:00 alle ore 18;

e , dalle 10:00 alle ore 18; sabato 8 febbraio , dalle ore 10 alle ore 13.

, dalle ore 10 alle ore 13.

Lunedì 10 febbraio

Lunedì 10 febbraio, il Comune ha previsto due momenti di celebrazione cittadina. Alle 9:30 in piazza della Repubblica, presso il monumento in ricordo dei Martiri delle Foibe si svolgerà la cerimonia di commemorazione con deposizione delle corone di fiori alla presenza delle autorità civili e militari. Alle 11, in Sala Alessi a Palazzo Marino, l'Amministrazione Comunale ospiterà l’incontro con le Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati. Sarà possibile ascoltare le testimonianze dirette delle persone e dei familiari colpiti da questa tragedia e rinnovare l’impegno nel promuovere la condivisione e la trasmissione della memoria. L’incontro è aperto a tutti.