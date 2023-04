Design Week 2023, cosa fare oggi sabato 22 aprile al Fuorisalone

Milano, 22 aprile 2023 – Mostre fotografiche, installazioni artistiche e progetti collettivi in via Santa Marta 18 a Milano con Siam 1838, la scuola d’Incoraggiamento d’Arti e Mestieri, uno dei poli della decima edizione di 5VIE Design Week. Il Fuorisalone passa anche da qui dove, oggi e domani, dalle 10.30 alle 19.30, è ancora possibile visitare la sede che ospita progetti artistici di grande impatto. Si parte con l'installazione "Silent Hollows" + #mirrors, un progetto firmato dall’architetto d'interni e product designer libanese Richard Yasmine, con la collaborazione di Sebastiano Deva, Independent Artist e fondatore di Innereo. Un omaggio a Madre Natura e al modo in cui riflette il caos interiore dell’essere umano.

Il progetto di Sara Ricciardi, "Human Mandala" è un'installazione che invita a contemplare i modi in cui siamo tutti connessi gli uni agli altri e come il mondo è connesso a noi. Muovendosi all'interno dell'installazione, sarà possibile vedere i corpi da diverse angolazioni, rivelando nuove connessioni e schemi. Come un fiore gigante che continua a sbocciare e ad espandersi. Il risultato è un potente Mandala in cui un suono mistico dolby surround che proviene da 8 altoparlanti circolari permette di immergersi in questa sensazione di connessione tra i corpi e tra le voci.

Il terzo progetto di Siam è "Prendete e Mangiate" una mostra collettiva a cura di Sara Bologna dedicata alla tavola: luogo di scambio e di condivisione, luogo di costruzione dei sensi e delle identità, luogo di negoziazione tra noi e gli altri. Attorno ad una lunga tavola allestita con oggetti d’arte e design, i visitatori sono invitati a scambiare cibo e parole, nutrimento per il corpo e per la mente. Ci sono anche i lavori di architettura e paesaggio dello studio fotografico di Giovanni Hänninen, tra teatri, strutture grandiose o in abbandono e monumentali panorami naturali.

La mostra "Alpine Rising" di Markus Benesch per Curious Boy e “Telami For Good”, progetto di Telami che cerca di coniugare l'estetica e l'etica in un prodotto di alta qualità eterno, e reso accessibile a tutti (ed esposto anche in via Cesare Correnti 14).

Il marketplace Oldera, specializzato nella vendita online di pezzi di design vintage restaurati da un team di artigiani basati a Taranto, ma di origini internazionali, per i suoi primi 10 anni ha scelto di debuttare al FuoriSalone nella cascina Nascosta nel Parco Sempione. In mostra pezzi vintage personalizzati dalla textile designer Ilaria Bellomo e dal tattoo artist Davide Ciarletta (Mindshapes). Ilaria Bellomo ha trasformato un armadio senza ante in un portale che nasconde al suo interno un giardino nero, riveste di tessuti antichi la cornice di uno specchio barocco e fodera con frammenti di abiti vintage due sedie di Pierre Cardin (1980-89). Dalla collaborazione tra Oldera e Mindshapes nasce, invece, la collezione Cosmica.

Design, ma non solo. Tra gli appuntamenti al Castello Sforzesco in piazza del Cannone, nell'hub DDN, torna Lusso Gentile, l’iniziativa che dal 2021 riunisce illustri personaggi nel settore dell’ospitalità, della ristorazione e del management italiano, nel tentativo di definire e diffondere le caratteristiche di un lusso che sia sempre di più fondato sulle relazioni. Questa sera alle 18 l'incontro dal titolo "La ricerca della felicità: sviluppare inclusività e empatia attraverso Lusso Gentile".

La settimana più attesa dell'anno dai design lovers è anche un'occasione per la ristorazione milanese per presentare progetti nuovi. E' il caso del Circolino del pane di Davide Longoni, che apre i battenti in anteprima (e poi ufficialmente dal 9 maggio). Non è un semplice negozio, ma un luogo pensato per l'incontro, la condivisione e la ricerca intorno alla cultura del pane, e al suo intreccio e sconfinamento con quella del design. Ideato insieme alla designer Astrid Luglio, questo nuovo spazio è stato ricavato all'interno di uno dei magazzini del quartiere ex-industriale di via Tertulliano 68, dove si trovano anche lo spaccio e il laboratorio di Davide Longoni.

Si cena a lume di candela al DanielCanzian Ristorante, nel cuore di Brera, in via Castelfidardo 7 angolo via San Marco. Il ristorante milanese ospita infatti i modelli di punta della nuova collezione dell’azienda friulana Lym, lampade di design che creano un’atmosfera calda e rilassante. Il menu degustazione creato ad hoc da Canzian inizia con gli asparagi en plein air, continua gli agnolotti alle canoce in salsa al profumo di zafferano e il branzino al sale. E si conclude con il tiramisù "Rosa del deserto".

Presso lo store del brand italiano Qeeboo in via Crocefisso 23, è possibile ammirare quattro nuovi oggetti della collezione "Design connection" firmata da Campari Soda. Immancabile il coniglio disegnato da Stefano Giovannoni e reinterpretato con le grafiche di Alice Hoffman e le lampade Giraffe in Love con tanto di lampadario realizzato con le bottigliette di Campari Soda. "Sweet Brother Tom" evoca invece il tappo con il colore rosso e il logo, mentre il porta-vaso “Turtle Carry Drinks” sul carapace ha una glacette con illuminazione led interna.

E infine Cittamani, il ristorante indiano della chef Ritu Dalmia, ospita la nuova collezione di Carta da Parati di Jannelli&Volpi "EnriquezLand" firmata dal designer siciliano Alessandro Enriquez. Fino al 23 maggio 2023 il ristorante di piazza Carlo Mirabello 5 ha rivestito alcune porzioni di pareti delle sue sale con le colorate stampe, un inno all’Italia dai tratti luminosi e vivaci, ricca di entusiasmo e di amore. Connubio perfetto tra due creativi, la chef indiana Ritu Dalmia, con il suo mondo fatto di contaminazioni tra civiltà, colori pop, vivaci spezie e sapori inattesi e Alessandro Enriquez, nato in Sicilia, terra ricca di tradizioni e di colori.