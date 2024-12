A Milano torna la Festa del Bio: una giornata a tutta natura

Milano, 10 dicembre 2024 – Dal campo alla tavola per sensibilizzare sull'importanza delle scelte alimentari sostenibili e consapevoli per il futuro del pianeta. È questo il filo conduttore della Festa del Bio che si terrà sabato 14 dicembre, dalle 10.45 alle 19 a Palazzo Giureconsulti di Milano. L'evento di riferimento del biologico italiano propone una giornata ricca di appuntamenti, dai talk alle degustazioni, dai giochi ai laboratori e infine lo show cooking "Tutti i colori della cucina amica dell’ambiente" con lo chef Simone Salvini. Ci sarà anche una mostra mercato con spazi dedicati ai produttori di biologico Made in Italy.

Organizzata da FederBio, con la partecipazione di Legambiente, Slow Food Italia, AssoBio, Lipu, WWF Italia, Isde, NaturaSì e Crédit Agricole, la tappa di Milano della Festa del Bio punterà a riaffermare la centralità del biologico come modello di sviluppo per l'intero sistema agroalimentare. Ricercatori, giornalisti ed esperti racconteranno come l’alimentazione biologica, insieme al contenimento degli sprechi, contribuisca a ridurre l’impatto ambientale e migliorare la qualità della vita. Le pratiche agronomiche biologiche sono, infatti, in grado di preservare la fertilità del suolo e la biodiversità e, inoltre, grazie alla maggior capacità di assorbire CO2, rappresentano anche un valido alleato nella mitigazione degli effetti climatici.

"Le scelte alimentari sono un potente strumento per tutelare la salute delle persone e gli habitat naturali, ecco perché riteniamo fondamentale sensibilizzare i cittadini sul valore del cibo che portano in tavola – sottolinea Maria Grazia Mammuccini, Presidente di FederBio - La Festa del Bio è un’opportunità per far conoscere, in maniera divertente, il mondo del biologico come stile di vita sostenibile. È un evento ideato per condividere conoscenze, esperienze e sapori, dimostrando che il rispetto per gli ecosistemi e la biodiversità ha bisogno del contributo di tutti. Le pratiche agronomiche biologiche non solo migliorano la salute, la fertilità del suolo e la biodiversità ma rappresentano anche una risposta concreta ai cambiamenti climatici. È fondamentale, quindi, incentivare la transizione agroecologica e parallelamente promuovere il consumo di alimenti bio, creando una cultura del cibo rispettosa dell’ambiente. Con la Festa del Bio vogliamo ispirare le famiglie, i giovani e le comunità a diventare protagonisti di un cambiamento positivo, in armonia con il pianeta attraverso l’adozione di stili nutrizionali sostenibili e bilanciati”.

Il programma

La Festa inizia alle 10.45 con l’evento inaugurale "Dal campo alla tavola: il biologico come scelta consapevole per proteggere il pianeta". L’evento sarà condotto da Tessa Gelisio, autrice e conduttrice televisiva. Modera Patrizio Roversi, autore e conduttore televisivo. Nell'area Arena per tutta la giornata ci saranno incontri sui temi del bio e alle 17 il talk "La natura bella delle cose" con la presentazione del libro di Barbara Nappini, Edizioni Slow Food Italia. Un saggio con il quale l'autrice vuole raccontare proprio come le nostre scelte possano contribuire a cambiare il mondo e rendere la nostra Terra migliore, nella sua bellezza più autentica. Tra gli appuntamenti più attesi del pomeriggio, il talk con gli agricoltori biologici e biodinamici che condivideranno le loro storie di biodiversità e resilienza, raccontando come affrontano ogni giorno le avversità legate ai cambiamenti climatici, coltivando senza chimica di sintesi, nel rispetto della natura e della biodiversità e trovando soluzioni innovative per garantire le rese produttive delle loro colture, proteggere la fertilità del suolo e gli habitat naturali.

Alle 13.15 spazio al gusto con il contest "Buono. È bio!" Un modo divertente e appetitoso per promuovere la formazione di futuri chef attenti all’utilizzo di prodotti da agricoltura biologica, tracciabili, ecosostenibili, buoni e sani. Protagonisti d’eccezione di questa edizione saranno tre studenti del Centro di Formazione Professionale del Consorzio SiR di Milano, che promuove la cooperazione sociale e favorisce un welfare inclusivo e sostenibile, offrendo ai ragazzi con fragilità concrete opportunità occupazionali nella ristorazione sociale. I giovani talenti prepareranno live le loro proposte per l’ambito "Mestolino Bio".

Alle 18 appuntamento con il Bio-quiz condotto da Simone Salvini, chef specializzato nella cucina vegetale e biologica. Attraverso il quiz sarà possibile scoprire i benefici degli ingredienti bio usati per piatti della tradizione, quali sono le informazioni nutrizionali essenziali e i migliori abbinamenti. I partecipanti riceveranno un bio-regalo. Alle 18.15 show cooking sempre con lo chef Simone Salvini, con Tessa Gelisio e la partecipazione di Patrizio Roversi. Durante la preparazione dello sfizioso "Tortino di ceci con vegetali ed erbe profumate", i protagonisti sul palco condivideranno consigli e idee per una cucina biologica e a impatto zero. Nell'area del Baby Bio-Park dalle 11 appuntamenti per avvicinare i bambini alla biodiversità nelle "mangiatoie e abbeveratoi per uccellini". Ci sarà anche "l'orto da asporto" e un laboratorio realizzato interamente con materiale da riciclo. E infine "L'alchimista del colore", i piccoli artisti contribuiranno a creare un’opera verticale con il proprio disegno realizzato con pitture vegetali. Durante il laboratorio scopriranno anche come nascono le pitture vegetali, attraverso l’utilizzo di elementi che si trovano in natura.