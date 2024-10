Milano, la domenica bestiale in Cascina Cuccagna raddoppia con l'edizione del sabato

Milano, 11 ottobre 2024 – Torna e raddoppia. E' la domenica bestiale di Cascina Cuccagna a Milano, che questa volta inizia sabato 12 ottobre, con una serie di eventi negli spazi della Cascina, i saloni settecenteschi, le corti e il cortile, il giardino e l'orto, e il Nuovo Vicolo Cuccagna.

Tra gli appuntamenti in programma sabato 12 e domenica 13 ottobre, la performance finale di Cascina Sommersa, a cura di Cascina Cuccagna, in collaborazione con Compagnia Oyes e con il sostegno di Fondazione Cariplo: un’iniziativa nata e co-progettata con la comunità, una sorta di percorso di esplorazione urbana condiviso, attraverso pratiche artistiche, azioni di ricerca sul campo in chiave creativa e laboratori guidati. La performance finale attraverserà il quartiere di Molise-Calvairate in una camminata immersiva in cui gli spettatori avranno modo di vedere e ascoltare la città da un’altra prospettiva. L'appuntamento per sabato 12 ottobre e alle 16,30, domenica 13 ottobre alle 11.30 e alle 19.

Nel Nuovo Vicolo Cuccagna inizieranno i lavori di allestimento del vicolo rigenerato con il primo laboratorio di co-costruzione per realizzare i cubotti-sedute che saranno a disposizione del quartiere: un’iniziativa con Atelier delle Verdure all’interno del progetto di inclusione sociale e lavorativa “Radici di Comunità” dell’Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna e La Mescolanza Impresa Sociale, con il sostegno di Fondazione Alia Falck, Fondazione Banca Popolare di Milano e Fondazione Aem.

E poi, nell'ambito dello stesso progetto, si terrà "L’impronta della natura", un laboratorio per tutti che facilita un contatto diretto con la natura attraverso la raccolta di foglie, rametti e fiori nel giardino per realizzare un piccolo libro botanico con le impronte delle foglie.

Sabato 12 ottobre dalle 19.30 alle 21, l'incontro "Terra e diritti in Cisgiordania: produrre vino come forma di esistenza", attraverso la proiezione del video documentario Terra e diritti in Cisgiordania, la degustazione di vini palestinesi e un momento di dibattito, scopriamo cosa significa produrre vino come forma di esistenza. Un racconto di Bianca Mazzinghi, giornalista e docente di corsi Wset (formazione sul vino).

Tra gli altri eventi: il laboratorio tattile Vision Dreamer, a cura di Even Numbers, per manifestare i propri sogni attraverso l’arte del collage, domenica 13 ottobre dalle 10.30 alle 12.30 Fare la maglia in compagnia, un gruppo di donne unite dalla passione per il lavoro a maglia come occasione di socialità. È possibile partecipare con il proprio lavoro, se ne state facendo uno, oppure per imparare: insieme a loro potrai progettare lavori di maglia solidale per bambini e persone bisognose. Ed ancora,sempre domenica dalle 11 alle 12, lo spettacolo di burattini Il Regno di SempreAllegri, a cura di Compagnia Burattini Aldrighi. Il racconto musicale Piero il malcontento di MaMu Cultura Musicale. Nel pomeriggio il torneo di scacchi per grandi e piccini, professionisti e non, in collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Amici degli Scacchi. Dalle 15 alle 16 I dadi raccontastorie! con Artworkshop. Dalle 16 alle 17 il laboratorio di acquerello con Rosalba Bartolucci, dove ognuno porterà con sé il quadro realizzato. la creazione di un’illustrazione botanica con Cecilia Battaini. Dalle 18 alle 19.30 la proiezione del documentario Food for Profit a cura dell’Associazione Cooperativa Cuccagna; la presentazione del libro Madonne con la Polaroid di Concetta Rundo, a cura di Libreria Brioschi e infine la rassegna di Stand-up comedy, in cui l’unico ingrediente che manca è la dignità. Si esibiranno cinque lascivi commedianti tra i migliori esponenti della stand up comedy milanese (e non) emergente.

Grande finale domenica sera a cena con "La tavolata bestiale", dopo una giornata in cascina, si mangia tutti insieme allo stesso tavolo, tra nuovi e vecchi amici. Prenotazioni: 02 5457785