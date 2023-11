Ettore Bassi omaggia Manzoni in "Questo matrimonio non s'ha da fare"

E' un omaggio al più grande scrittore e romanziere italiano di tutti i tempi in occasione della ricorrenza dei 150 anni dalla sua morte, "Questo matrimonio non s’ha da fare" lo spettacolo in scena mercoledì 8 novembre alle ore 21 al teatro civico Roberto de Silva di Rho. E' un modo diverso per far rivivere le pagine del capolavoro "I promessi sposi" di Alessandro Manzoni, attraverso l'interpretazione intensa e partecipata di Ettore Bassi e la musica ispirata ed evocativa di Marco Beretta, con la regia di Alberto Oliva. "Nell’anno in cui si celebrano i 150 anni dalla scomparsa di Alessandro Manzoni ho voluto rendere omaggio alla sua arte componendo un melologo per voce recitante e pianoforte sui versi tratti dalla sua opera più famosa, che tutti studiamo a scuola, spesso senza riuscire a capirne pienamente la grandezza - afferma Marco Beretta, compositore, pianista e direttore d’orchestra - Ho scelto di comporre un melologo perché è un genere musicale che non sacrifica la parola ma anzi la esalta, come fosse una colonna sonora alle immagini che da essa scaturiscono". Beretta, autore sia delle musiche che della riduzione del romanzo manzoniano per voce recitante, è affiancato da Ettore Bassi protagonista di un’interpretazione di davvero alto livello. L’attore pugliese recita i versi tratti da "I promessi sposi", incantando il pubblico.