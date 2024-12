Eric Clapton e Carlos Santana: due big in Lombardia per il 2025

MIlano – Per tutti gli appassionati di chitarra, due date da cerchiare in rosso sull’agenda 2025: il 27 e 28 maggio torna al Forum di Assago Eric Clapton, mentre il 2 luglio approda sotto la luna di Piazza Sordello, a Mantova, Carlos Santana per l’unica data italiana (al momento) del suo Oneness Tour. “Slowhand” ritrova la via del Forum due anni e mezzo dopo lo show del 2022, seguito solo dallo sbarco al Lucca Summer Festival dell’estate scorsa in una giornata condizionata dalla pioggia (ma con uno show più tonico di quello offerto al pubblico milanese). Per lui la prevendita riservata agli utenti registrati sul sito virginradio.it parte sulle piattaforme domani alle 10, mentre quella generale sabato alle 11.

L’eroe di “Soul sacrifice” torna in Italia, invece, sette anni dopo quel Divination Tour applaudito nell’estate 2018 pure l’Ippodromo Snai di San Siro. Biglietti in vendita a partire dalle 10 di domani per gli utenti iscritti a My Live Nation e dalle 10 di venerdì per tutti gli altri. Sulla strada dal ’66, il chitarrista chicano è stato recentemente al centro del docufilm di Rudy Valdez “Carlos”, presentato al Tribeca Film Festival e poi distribuito in tutto il mondo. Ultimo album in studio “Blessing and miracles”, uscito nell’autunno 2021.