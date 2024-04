Design Week, la creatività austriaca in mostra a Palazzo Confalonieri

I migliori prodotti di design austriaco, tra tradizione e innovazione, saranno protagonisti di "Design Palazzo Austria", un'esposizione allestita nelle sale di Palazzo Confalonieri (Fondazione Cariplo) all'interno del circuito Brera Design District e aperto per la prima volta al grande pubblico. La mostra austriaca sarà un un percorso espositivo di grande impatto estetico e visivo. L'esperienza scenografica altrettanto speciale: per esplorare da vicino i prodotti di design austriaci esposti e gli Interior-Highlights, si dovrà attraversare le stanze ricche di arte e di storia di Palazzo Confalonieri allestite con tende color porpora in un gioco di sperimentazioni tra stili e materiali.

Il concept "Design Palazzo Austria” è stato ideato dagli architetti Vasku & Klug e porta in scena una vasta gamma di prodotti di punta di design austriaco, dai mobili per la casa all'arredo bagno, da quelli per l'ufficio agli spazi commerciali, dalle lampade agli accessori per la casa fino ai servizi per la tavola. Tutti i prodotti sono realizzati esclusivamente con materiali come legno, metallo e altri materiali pregiati, spesso utilizzando tecniche artigianali interpretate in chiave contemporanea. La mostra si sviluppa su due piani, il percorso inizia al piano terra, qui il prodotto è subito protagonista grazie all’impatto visivo creato dal colore intenso e profondo della scenografia color porpora. E prosegue al primo piano, dove c'è lo stesso “fil rouge”, il tutto illuminato da luci soffuse. Ogni stanza si trasforma in un microcosmo a sé stante come un gioco di colori, stili e materiali. Gli oggetti sono realizzati da designer, architetti, giovani talenti e grandi aziende, artisti emergenti e grandi nomi del design.

"L’esposizione austriaca durante la Designweek a Milano firmata Advantage Austria è giunta alla nona edizione, per tutti gli espositori rappresenta un’importante opportunità per incontrare un pubblico internazionale e partner commerciali con l’obiettivo di creare nuove collaborazioni e canali di vendita. Il settore del mobile è molto importante per l’export austriaco, i mobili prodotti in Austria godono di grande popolarità in tutto il mondo e nel 2023, il giro d’affari di questo settore è stato di 938,2 milioni di euro” dichiara Christoph Plank, Console Commerciale d’Austria.

Informazioni utili: Mostra aperta dal 16 – 21 aprile 2024 Ingresso gratuito Via Romagnosi, 8 Orari: Dalle 10 alle 21