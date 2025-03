Cascina Cuccagna a Milano opsita “Il rito del jazz”: quattro concerti dal 4 al 25 marzo

Milano, 3 marzo 2025 – Tre formazioni composte da giovani talenti in ascesa e un duo di musicisti già affermati sono i protagonisti della rassegna "Il rito del jazz" organizzata alla Cascina Cuccagna di Milano dall’associazione culturale Musicamorfosi in collaborazione con I-Jazz e con il patrocinio del Municipio 4 del Comune di Milano.

Quattro gli appuntamenti per il mese di marzo a partire da martedì 4 marzo, quando saranno di scena i Linda Melodia, progetto musicale di tropical jazz/fusion che affonda le sue radici nella musica etnica e in particolare nella cultura capoverdiana. Dai brani tradizionali di questo affascinante Paese fino alle interpretazioni della leggendaria Cesária Evora la "Diva a piedi nudi", i Linda Melodia presenteranno un repertorio di brani in perfetto equilibrio tra passato, presente e futuro. Il gruppo è composto da Elisa Simonetto, chitarra; Elia Liotta, basso elettrico; Riccardo Peverelli, tastiere; Mattia Primon, sax Francesco Di Mauro alla tromba e Samuele Marelli, percussioni. Come sempre, i concerti ospitati dal Cuccagna Jazz Club nei locali del ristorante Un posto a Milano, sono a ingresso libero (prenotazioni: www.unpostoamilano.it) e la formula è quella del doppio set alle ore 19.30 e 21.30

Secondo appuntamento martedì 11 marzo, tornerà alla Cascina Cuccagna il Bramante Quartet, formazione composta da Matteo Fanni (chitarre), Filippo Oggionni (sax), Vittorio Romano (contrabbasso) e Mattia Venturella (batteria). In scaletta una serie di standard e di classici rivisitati con arrangiamenti originali, contaminati da altri generi musicali.

Sono giovani anche i musicisti che compongono il Max Cameroni Trio e che si esibiranno martedì 18 marzo: il pianista Max Cameroni, classe 2004, studia pianoforte classico dall’età di sei anni ed ora pianoforte jazz con Antonio Zambrini al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Insieme al contrabbassista Samuele Frisenda e al batterista Matteo Traisci, il leader reinterpreterà grandi brani della tradizione jazz con una nuova visione incentrata sul pianoforte. Infine, per l’ultimo concerto del mese, martedì 25 marzo tocca al duo Versus, progetto ideato dal vibrafonista Gabriele Boggio Ferraris e dal sassofonista Massimiliano Milesi, nomi di punta della nuova scena italiana: si tratta di un duo inedito che con leggerezza, autoironia e disinvoltura spazia dal free jazz più radicale alle ballads della Swing Era. Il duo Versus è il frutto di un’intensa collaborazione tra i due musicisti lombardi che, dopo aver condiviso decine di palchi e militanze in gruppi ed ensemble, hanno deciso di unire le forze per un progetto calzato su misura sulle loro personalità.