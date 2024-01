Sono i Giorni della Merla: perché si chiamano così e come mai oggi a Milano fa più freddo che in montagna

Sono ufficialmente arrivati i "Giorni della Merla", il periodo considerato il più freddo dell'anno, ovvero il 29, 30 e 31 gennaio. Come detto, si tratta di una tradizione popolare, che non sempre trova riscontro nelle reali condizioni meteo. Da dove deriva questa credenza, molto radicata sul territorio lombardo?

La leggenda

Le storie sui "dì della merla" hanno sempre come protagonista questo volatile, dal piumaggio scuro. Una delle versioni più note della leggenda racconta di una povera merla candida che, in fin di vita per il freddo e la mancanza di cibo dovuta al gelo, una mattina si rifugiò dentro un comignolo per trovare riparo e calduccio. Secondo quanto narrato la merla vi stette tre giorni interi, ritemprandosi e riuscendo a sopravvivere, diversamente dai suoi compagni, che furono uccisi dal gelo. All'uscita dell'animale dal suo provvidenziale rifugio, la merla aveva però cambiato colore, diventando tutta nera. E così, trattandosi dell'unica merla rimasta, da quel momento in poi tutti gli esemplari sono nati neri come il carbone.

Come saranno (davvero) i “dì della merla”

Ma quest’anno i giorni della merla saranno davvero i più freddi? In realtà l'alta pressione sta proseguendo con la sua egemonia anche negli ultimissimi giorni del mese di gennaio. L'anticiclone porta tempo stabile con cieli sereni su gran parte della penisola. Sulla pianura Padana continuano a persistere estesi banchi di nebbia che riducono la visibilità anche nel corso delle ore diurne. Preoccupa nel frattempo l'aumento del livello di particolato in atmosfera, a causa del ristagno d'aria nei bassi strati.

A Milano? Fa più freddo che in montagna

A Milano, però, le temperature di questi giorni saranno decisamente meno miti rispetto ad altre zone. Come mai? “Colpa” di nebbie o nubi basse, diffuse in questi giorni sulle zone pianeggianti del Nord e al mattino pure lungo le coste. A proposito di nebbia: la sua presenza potrà causare il cosiddetto freezing effect, il fenomeno provocato dalle forti inversioni termiche. Infatti se in montagna farà decisamente più caldo con picchi di 12-15°C di giorno, in pianura e in presenza di nebbia o nubi basse i valori termici si manterranno piuttosto bassi e di pochi gradi sopra lo zero, o anche a zero gradi nelle campagne, facendo trascorrere così giornate di ghiaccio.