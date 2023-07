Meteo, il caldo africano è arrivato e non se ne andrà per tutta la settimana. Neanche di notte

Milano – Il caldo africano è arrivato e non se ne andrà per parecchio tempo. Anche gli isolati e brevi temporali previsti nei prossimi giorni non cambieranno una situazione, destinata – almeno stando alle previsioni di lungo periodo – a durare per un paio di settimane. L’unica consolazione è che, mentre nel Centro Sud sono previsti picchi di oltre 40° C, in Lombardia non dovrebbero superare i 36°C.

Prepariamoci quindi a caldo torrido e afa, con tutti i disagi connessi, compresi quelli notturni: fino alla mezzanotte la colonnina di mercurio rimarrà intorno al 28-29°C, la temperatura minima di giornata arriverà soltanto intorno alle 4-5 del mattino. Per poi ricominciare a impennarsi intorno alle 10.

Lunedì 10 luglio

Soleggiato, con qualche annuvolamento stratificato nel pomeriggio. Molto caldo e afoso con temperature massime in aumento, che toccheranno i 35-36°C. In crescita anche le temperature minime, che toccheranno i 22°C, per raggiungere i quali però bisognerà attendere almeno fino alle 4 della mattina.

Martedì 11 luglio

Ancora soleggiato: molto caldo e afoso. Previsti brevi temporali nel pomeriggio sulla fascia alpina e nella notte anche sul resto della regione. Temperature stabili.

Mercoledì 12 luglio

Soleggiato e caldo, con una leggera flessione delle temperature massime, che dovrebbero toccare i 33°C. Senza variazioni le temperature minime. Probabili rovesci e temporali pomeridiani e serali.