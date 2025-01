Previsioni meteo Milano e Lombardia, settimana di neve, pioggia e cielo bigio. Ecco quando e dove

Milano, 20 gennaio 2025 - Scordatevi le giornate soleggiate anche se fredde della scorsa settimana. Da lunedì 20 gennaio a domenica prossima, 26 gennaio il cielo sopra la Lombardia sarà bigio con tante giornate di pioggia ma con temperature decisamente meno artiche. Un’area di bassa pressione, infatti, posizionata sulla Corsica trasporta umide correnti meridionali sulla nostra regione. La situazione rimarrà invariata anche nei prossimi giorni, in un contesto di nuvolosità diffusa e temperature che torneranno sopra le medie del periodo.

Il quadro generale

“Il maltempo non molla: un ostinato ciclone Mediterraneo sta ancora interessando in queste ore l'Italia meridionale, con il suo carico di forti piogge. E non è finita qui: dopo una breve tregua, il nostro Paese verrà nuovamente interessato dal maltempo: è attesa una lunga fase instabile sull'Italia con tante piogge e il ritorno della neve sulle nostre montagne dopo tanto tempo”. Antonio Sanò, fondatore del iLMeteo.it, comunica che “tra oggi e domani il transito di un ciclone mediterraneo provocherà precipitazioni in particolare al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori, localmente anche intense sui settori tirrenici, andando ad aggravare una situazione già particolarmente delicata dopo le piogge alluvionali di venerdì e del weekend appena trascorso. Anche al Nordovest si faranno sentire gli effetti di questa perturbazione, con precipitazioni su Liguria, Piemonte e Lombardia, nevose sulle Alpi sopra i 700 metri.

La Lombardia

“Sul bacino del Mediterraneo occidentale - spiegano gli esperti di Arpa Lombardia - è presente un sistema depressionario, che nel corso dei prossimi giorni tende ad espandersi verso nord e interessare parte dell'Europa centrale e occidentale, convogliando sulla regione correnti dai quadranti orientali. Questo determinerà tra martedì e mercoledì mattina temporanea rimonta dell'alta pressione, con tempo più stabili. A seguire una nuova fase di instabilità”.

Le previsioni giorno per giono in Lombardia

Nuvoloso o molto nuvoloso. Precipitazioni deboli sparse: fin a tarda mattina interessamento per lo più dei settori occidentali, quindi tendenza ad estendersi ai restanti settori tra il pomeriggio e la sera. Limite neve intorno a 1200 metri circa. Temperature minime stazionarie, massime in aumento. In Pianura minime intorno ai 2 gradi, massime intorno ai 9.

Da nuvoloso a irregolarmente nuvoloso, con ampie schiarite nel pomeriggio. In serata sulla Pianura nuvolosità bassa con foschie. Precipitazioni fino al mattino deboli sparse, quindi in esaurimento, salvo residue deboli. Limite neve attorno a 1400 metri circa. Temperature minime e massime senza variazioni di rilievo.

Da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso, con nuvolosità bassa, foschie e banchi di nebbia sulla Pianura in mattinata. Verso il tardo pomeriggio aumento della nuvolosità da ovest. Probabilità di precipitazioni deboli dal pomeriggio Temperature minime stazionarie, massime in calo.

Nuvoloso o molto nuvoloso. Alta probabilità di precipitazioni diffuse. Temperature minime in aumento, massime in calo.

Più che previsioni in questo caso meglio parlare di tendenza. Venerdì e sabato soleggiato a parzialmente coperto con la possibilità di nebbia in pianura. Da domenica invece dovrebbe tornare la pioggia a farla da protagonista sulla nostra regione