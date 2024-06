Previsioni meteo Milano e Lombardia, allerta arancione per i temporali. Ecco quando e dove

Milano, 11 giugno 2024 – Se speravate che fosse finita con il maltempo, le previsioni di Arpa Lombardia dicono il contrario: “martedì e mercoledì probabili piogge, anche temporalesche, soprattutto nel pomeriggio e in serata”. Una pausa temporanea giovedì e poi “da venerdì a domenica flusso instabile con possibili precipitazioni a tratti prevalentemente sulle zone montane. Temperature senza sensibili variazioni, inferiori alla norma del periodo o al più nella norma”. Allerta arancione per i temporali e gialla per il rischio idrogeologico dalle 18 di oggi sino alle 6 di domani, mercoledì 12 giugno sul Milanese e gran parte della Regione

Ecco nel dettaglio le previsioni per oggi pomeriggio e per i prossimi giorni di Arpa Lombardia:

Martedì 11 giugno 2024

Dal primo pomeriggio rovesci e temporali sparsi su Prealpi e Alta Pianura, occasionali altrove; tra il tardo pomeriggio e la serata fenomeni più diffusi e tendenti ad estendersi alle zone di pianura, in particolare quelle occidentali, e a divenire localmente più intensi. Temperature massime in Pianura tra i 23 e i 27 gradi.

Mercoledì 12 giugno 2024

Su tutta la regione in prevalenza molto nuvoloso o coperto, con nuvolosità più compatta nella seconda parte della giornata. Residui rovesci e temporali nella notte sui settori orientali. Dal primo pomeriggio nuovo innesco di rovesci e temporali sparsi a partire dalle zone montane ma possibili su tutti i settori. Temperature minime e massime in lieve calo.

Giovedì 13 giugno 2024

Nella notte residui addensamenti, specie sulla parte orientale, dal mattino tendenza a schiarite con nuvolosità irregolare e variabile nel resto della giornata. Precipitazioni deboli residue nella notte sui settori orientali; tra il tardo mattino ed il pomeriggio locali rovesci e temporali possibili sulle zone prealpine centrorientali, solo occasionali sulla Pianura. Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime in lieve aumento.

Venerdì 14 giugno 2024

Su tutta la regione velato con locali addensamenti a tratti più marcati sulle zone montane. Precipitazioni assenti salvo qualche occasionale piovasco sulle zone montane nelle ore centrali della giornata. Temperature minime e massime in leggero aumento.

Sabato 15 e domenica 16 giugno 2024