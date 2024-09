Previsioni meteo Milano e Lombardia, settimana meno bollente ma attenzione ai temporali

Milano, 1 settembre 2024 - Come sarà il meteo nella prima settimana di settembre in Lombardia? Ancora caldo e afa o si aprirà uno spiraglio che porterà temperature più consone alla stagione?

Secondo il bollettino Arpa da oggi, domenica 1 settembre, “comincia ad avvertirsi l'influenza di un minimo depressionario di origine atlantica, che favorisce l'infiltrazione di aria più fresca soprattutto sui rilievi, aumentando l'instabilità diurna; bassa la probabilità di precipitazioni in pianura almeno fino a lunedì, quando aumenta leggermente la possibilità che alcuni rovesci e temporali vadano a lambire l'alta pianura occidentale; è tuttavia soprattutto tra martedì e mercoledì che si fa più concreta, sebbene ancora non del tutto certa, la possibilità di precipitazioni anche sulle zone pianeggianti.

Lunedì 2 settembre 2024

Irregolarmente nuvoloso, con addensamenti più compatti su rilievi e bassa pianura, in progressivo dissolvimento dal pomeriggio; complessivamente poco nuvoloso a sera. Nella notte rovesci e isolati temporali su alta pianura occidentale e Nordovest, in estensione dal mattino ai rilievi e parzialmente anche alla pianura, specie meridionale ed alle pedemontane; dal pomeriggio fenomeni in attenuazione, qualche piovasco ancora possibile sull'Ovest della regione. Temperature minime e massime in calo. In pianura valori minimi attorno a ai 21, massimi attorno a ai 30.

Martedì 3 settembre 2024

Inizialmente sereno in pianura, irregolarmente nuvoloso sui rilievi. Dal pomeriggio aumento diffuso della copertura del cielo. Rovesci e temporali pomeridiani sui rilievi; tra tardo pomeriggio e sera non è esclusa qualche discesa delle precipitazioni alle alte pianure adiacenti. Temperature minime in calo ma, massime in lieve aumento.

Mercoledì 4 settembre 2024

Giornata probabilmente perturbata, con precipitazioni a carattere di rovescio e temporale diffuse soprattutto su Prealpi ed alta pianura; si segnala comunque un elevato margine di incertezza della previsione. Temperature in calo.

Giovedì 5 settembre 2024

Ritorno a condizioni più stabili, soprattutto dal pomeriggio. Temperature stazionarie.

Venerdì 6 settembre 2024

Cielo sereno su quasi tutta la Lombardia con temperature massime e minime in leggero calo- Le massime saranno ovunque sotto i 30 gradi. Possibili temporali

Sabato 7 e domenica 8 settembre

“Nel weekend secondo gli esperti di 3bmeteo - il centro di bassa pressione potrebbe riuscire ad avanzare leggermente verso l'Italia. Nel contempo infiltrazioni di correnti dall'Europa orientale potrebbero confluire verso ovest e determinare una blanda area di bassa pressione sul Mediterraneo. Il tempo potrebbe mostrare connotati più instabili con possibilità di temporali più diffusi e localmente forti. Le temperature potrebbero calare leggermente.