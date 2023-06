Previsioni meteo, allerta gialla a Milano: sono in arrivo i temporali

Il caldo torrido che ha caratterizzato la mattina di martedì 27 agosto potrebbe presto lasciare spazio ai temporali. Il centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha infatti diramato un’allerta gialla per possibili rovesci su Milano a partire dal pomeriggio di martedì fino alle prime ore della mattinata di mercoledì 28 giugno. Lo ha comunicato Palazzo Marino. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi. Le perturbazioni potrebbero interessare anche altre aree della pianura lombarda.

Di seguito le previsioni meteo dei prossimi giorni sulla Lombardia di 3Bmeteo:

Mercoledì 28: infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sulle basse pianure occidentali giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sulle basse pianure orientali cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; su pedemontane-alte pianure e Prealpi occidentali nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulle Orobie nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi; sulle Prealpi orientali Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con qualche piovasco pomeridiano; sulle Alpi Retiche nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l'intera giornata.

Giovedì 29: su basse pianure occidentali e Alpi Retiche cieli molto nuvolosi o coperti, salvo temporanee brevi schiarite durante il pomeriggio. In serata deboli piogge; su basse pianure orientali e Prealpi orientali cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; su pedemontane-alte pianure e Prealpi occidentali cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, salvo parziali aperture durante il pomeriggio; sulle Orobie cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali.

Venerdì 30: una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi sin dal mattino con piogge in arrivo pomeridiano ed in intensificazione serale. Nello specifico su basse pianure occidentali, pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali e Alpi Retiche nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco; sulle basse pianure orientali cieli molto nuvolosi o coperti, salvo temporanee brevi schiarite durante il pomeriggio. In serata piogge e rovesci, anche a carattere temporalesco; su Orobie e Prealpi orientali Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con piogge dal pomeriggio in intensificazione serale, anche a carattere temporalesco. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 3750 metri.