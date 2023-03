Previsioni meteo in Lombardia e Italia, ancora freddo e cielo grigio poi arriva la svolta

Ancora qualche giorno grigio e freddo ma da venerdì la svolta in Lombardia

Milano, 28 febbraio 2023 - Ancora qualche giorno, fino a giovedì, di freddo e nuvolosità in Lombardia e poi da venerdì 3 marzo generale miglioramento delle condizioni, che saranno accompagnate anche dal rialzo delle temperature. Pioggia e temporali al Centro Sud con possibili nevicate sull’Appennino centrale.

Queste le previsioni di Arpa Lombardia

Merrcoledì 1 marzo - Nuvolosità irregolare, ma con bassa probabilità di precipitazioni; dalla sera risalita verso nord del minimo depressionario con debole peggioramento sul sud della regione.

- Nuvolosità irregolare, ma con bassa probabilità di precipitazioni; dalla sera risalita verso nord del minimo depressionario con debole peggioramento sul sud della regione. Giovedì 2 marzo - Il tempo si presenterà molto nuvoloso o coperto con precipitazioni a tratti diffuse.

- Il tempo si presenterà molto nuvoloso o coperto con precipitazioni a tratti diffuse. Venerdì 3 marzo - Generale miglioramento delle condizioni, che saranno accompagnate anche dal rialzo delle temperature.

Questo il quadro nazionale: la bassa pressione posizionata tra Baleari e Sardegna si sta spostando sul Tirreno portando un peggioramento meteo sull'Italia. Piogge e temporali sparsi sono attesi già oggi sulle isole Maggiori e regioni del Sud per poi risalire la Penisola interessando anche il Centro-Nord. Neve in arrivo sull'Appennino centrale fino a quote medie e poi su quello settentrionale fin verso i fondovalle. Seconda parte della settimana che, secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, vedrà ancora condizioni meteo instabili ma con un progressivo miglioramento in vista del weekend.

Ecco le previsioni per l'Italia nel dettaglio