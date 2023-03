Weekend delle Palme con il sole in Lombardia, le previsioni

Il primo weekend di Aprile regalerà giornate primaverili in Lombardia. Chi ha organizzato una gita fuori porta per la Domenica delle Palme può tirare un respiro di sollievo, dopo un venerdì con cielo prevalentemente nuvoloso, da sabato il sole tornerà a splendere sulla regione, anche se non è escluso forte vento nelle province più settentrionali. Sulle aree occidentali della Lombardia, invece, è atteso un weekend sostanzialmente stabile grazie alla prevalenza di correnti asciutte provenienti da nord. Mentre sulle zone orientali gli esperti di 3BMeteo prevedono una modesta instabilità, soprattutto nella serata di domenica, quando non si escludono locali acquazzoni. Ecco le previsioni per i prossimi giorni.

Sabato 1 aprile

Il mese di aprile si apre con una giornata di sole un po' ovunque e clima mite sui 20°C. Un campo di alte pressioni abbraccia infatti la Lombardia garantendo tempo stabile e assolato. Nello specifico su basse pianure occidentali, basse pianure orientali, pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali, Orobie e Alpi Retiche i cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Mentre sulle Prealpi orientali i cieli saranno in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a occidentali.

Domenica 2 aprile

Sarà una Domenica delle Palme con il sereno. I meteorologi prevedono infatti tempo stabile e assolato su tutta la Lombardia. Nello specifico su basse pianure occidentali, pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali e Prealpi orientali i cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Sulle basse pianure orientali sono previsti cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite; su Orobie e Alpi Retiche i cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli.

Da lunedì 3 aprile torna il freddo

La prossima settimana inizierà con un sensibile calo delle temperature a causa delle correnti di estrazione artica che raggiungeranno il Mediterraneo. Tra lunedì 3 e mercoledì 5 aprile, le temperature scenderanno al di sotto delle medie anche di 6-8 gradi con possibilità di neve a quote relativamente basse sui rilievi. Per i meteorologi la Settimana Santa potrebbe portare tempo instabile e clima piuttosto freddo per il periodo. Gli esperti sottolineano che è ancora presto per le previsioni di Pasqua ma i più concordano che sarà un’altra domenica di sereno in Lombardia.