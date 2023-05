Meteo, torna il bel tempo in Lombardia e salgono le temperature. Ma domenica piove

Milano – Dopo le bizze del ponte appena trascorso (e le alluvioni in Emilia Romagna), in Lombardia il tempo sembra stabilizzarsi e le temperature si annunciano in risalita. Una condizione di cielo sereno che durerà almeno fino al weekend, quando è ipotizzabile un ritorno della pioggia, con qualche temporale, soprattutto domenica. Al Nord dunque generali condizioni di bel tempo con cielo in prevalenza poco nuvoloso, soltanto al Nordovest, al mattino, la nuvolosità sarà più compatta e al pomeriggio sarà più presente invece sui settori alpini. Temperature in aumento, soprattutto a ovest. Venti deboli variabili. Mari mossi. Ecco le previsioni a tre giorni diffuse da ilmeteo.it. per Milano.

Oggi, giovedì 4 Maggio: giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, temperatura minima 14°C, massima 22°C. Nel dettaglio: nuvolosità compatta al mattino, nuvolosità innocua al pomeriggio, poche nubi alla sera. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 17 e sarà di 22°C, la minima di 14°C alle ore 6. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Est-Nord-Est con intensità di circa 5km/h, deboli da Nord-Est al pomeriggio con intensità di circa 3km/h, alla sera deboli provenienti da Est con intensità di circa 5km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 15 con un valore UV di 5.2, corrispondente a 759W/mq. Venerdì 5 Maggio: giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo poco nuvoloso, minima 11°C, massima 25°C. Entrando nel dettaglio, avremo bel tempo al mattino, poche nubi al pomeriggio, nuvolosità compatta alla sera. Durante la giornata di domani si registrerà una temperatura massima di 25°C alle ore 16, mentre la minima alle ore 6 sarà di 11°C. I venti saranno deboli da Est-Sud-Est al mattino con intensità di circa 5km/h, al pomeriggio deboli provenienti da Sud-Est con intensità di circa 4km/h, alla sera deboli da Est-Sud-Est con intensità tra 6km/h e 11km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 7.8, corrispondente a 927W/mq. Sabato 6 Maggio: giornata caratterizzata da cielo poco nuvoloso, minima 14°C, massima 27°C. In particolare avremo ampio soleggiamento al mattino, cielo poco nuvoloso o velato al pomeriggio, nuvolosità compatta alla sera. Durante la giornata si registrerà una temperatura massima di 27°C alle ore 16, mentre la minima alle ore 6 sarà di 14°C. I venti saranno sia al mattino che al pomeriggio deboli provenienti da Sud-Sud-Est con intensità di circa 5km/h, deboli da Sud-Est alla sera con intensità tra 6km/h e 14km/h. La visibilità più ridotta si avrà alle ore 7 e sarà di 890m. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 8, corrispondente a 939W/mq.