Meteo Lombardia, luglio inizia nel segno della pioggia. Da metà settimana però torna il sole (ma non il caldo)

Dopo giornate all’insegna di un caldo torrido e afoso, la settimana in arrivo potrebbe regalare finalmente un clima mite e soleggiato. Dopo una domenica tutto sommato discreta, con un primo calo delle temperature, nel corso dei prossimi sette giorni l'anticiclone africano lascerà spazio a correnti più fresche nord-atlantiche.

Come conseguenza, tra lunedì e mercoledì, l'affondo di una saccatura dal Nord Europa porterà qualche temporale, sia in quota che in pianura, seppur non ovunque, associato ad un ulteriore calo delle temperature.

A seguire parziale rimonta dell'anticiclone delle Azzorre con tempo più asciutto e clima estivo molto gradevole e temperature massime contenute ovunque entro i 30 gradi.

Le previsioni giorno per giorno

Lunedì 1 luglio:

Un cielo prevalentemente nuvoloso sarà foriero di piogge. La settimana infatti si aprirà con un calo delle temperature (minime e massime in calo. In pianura minime intorno a 21 °C, massime intorno a 28 °C) e temporali sparsi in tutta la Lombardia. Durante la giornata rovesci o temporali sparsi, al mattino più insistenti su Alpi e Prealpi, nel pomeriggio e sera più insistenti sulla bassa pianura centrale e orientale.

Martedì 2 luglio:

Anche martedì sarà sulla falsa riga di lunedì con minime e massime costanti. Il cielo sarà irregolarmente nuvoloso la mattina. Poi, dal pomeriggio, le nuvole aumenteranno portando pioggia in prevalenza sulle zone di alta pianura.

Mercoledì 3 luglio:

La circolazione depressionaria, responsabile di residuo maltempo al mattino, si allontana favorendo un miglioramento ma con ancora molte nubi. Schiarite in serata; sulle basse pianure orientali cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge.