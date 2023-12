Allerta gialla per il forte vento in Lombardia dalle Alpi alla pianura

Milano, 21 dicembre 2023 – E’ allerta gialla in Lombardia per il forte vento della tempesta del solstizio d’inverno. A dare notizia del pericolo è la Protezione Civile della Regione Lombardia

Oggi, giovedì 21 dicembre

“A partire dalla serata di oggi giovedì 21 dicembre 2023 – si legge nella nota - si attende una progressiva intensificazione della ventilazione settentrionale, dapprima in quota sulle creste di confine, successivamente nelle valli alle quote di riferimento, con anche fenomeni di favonio i quali saranno più estesi tra le Retiche centrali e orientali e Adamello. In tarda serata si prevedono rinforzi in estensione verso le zone pedemontane e di alta pianura centro-orientale. Si segnala, su Valchiavenna e Alta Valtellina, la possibilità di raffiche massime anche superiori a 70 chilometri orari a quote generalmente maggiori di 1000 metri. Sulle altre zone montane, pedemontane e fino all’Alta Pianura orientale saranno possibili raffiche massime (da sparse a diffuse) tra 40 e 60 chilometri orarih. Su Appennino si segnalano rinforzi da Sud con raffiche fin oltre ai 50 chilometri”.

Domani, venerdì 22 dicembre, arriva il foehn

“Dalle prime ore e nella mattinata di domani, venerdì 22 dicembre 2023, si attende una ulteriore estesa intensificazione della ventilazione settentrionale a tutte le quote, diffusamente a carattere di foehn sia nelle valli esposte sia sulle pianure, specie quelle centrali e orientali. Le zone relativamente meno interessate dalle raffiche più intense risultano le pianure occidentali e l’Appennino, mentre le zone di Alta Pianura saranno interessate dai venti di foehn con raffiche anche superiori a 60 chilometri orari e velocità medie del vento maggiori di 40, soprattutto in mattinata. Si segnalano velocità medie tra i 35 e 50 chilometri sulle altre zone, con picchi di raffica anche di 70 alle quote di riferimento. In alta quota venti fin oltre 90 chilometri orari. Dal pomeriggio leggera tendenza alla diminuzione di intensità del vento, specie sulle zone di pianura centro-occidentali”.