Freddo in arrivo: non sarà il gelo invernale (ma a noi sembrerà così). Cosa succederà dalla prossima settimana

Milano – Il freddo? È in arrivo, anche a Milano e in Lombardia. Da domenica, infatti, è previsto un calo delle temperature a causa di un'ondata di freddo artico, che porterà i valori su valori tipici dell'autunno. Su Milano, ad esempio, sono previste massime di 8-9 gradi. Insomma, la parentesi di caldo anomalo dello scorso weekend sarà presto un lontano ricordo. Ma attenzione: per quanto concerne il quadro meteo generale "non entreremo in una fase rigida invernale, bensì vivremo un periodo 'normalmente autunnale'. Ma sembrerà molto più freddo a causa dell'abitudine" sottolineato Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it.

Freddo in arrivo

Fino a domenica la scarsa circolazione sull'Europa Centrale lascia condizioni di tempo stabile sul Nord Italia. Sulla Lombardia sarà generalmente poco nuvoloso, ma con nebbie o foschie diffuse in pianura, in dissolvimento solo nelle ore più calde della giornata. Tra lunedì e martedì è probabile la discesa di aria più fredda ed instabile da nord con una evoluzione meteo ancora incerta: possibile tempo perturbato e freddo.

Domani venerdì 8 novembre

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso, con nebbia o foschia diffusa sulla pianura nella notte, in lento sollevamento e dissoluzione nelle ore più calde della giornata, in nuova formazione in serata. Precipitazioni: assenti. Temperature: minime in lieve calo, massime stazionarie o in lieve calo. In pianura minime tra 5°C e 7°C, massime tra 12°C e 14°C. Zero termico: attorno a 2600 metri. Venti: in pianura deboli o molto deboli, prevalentemente occidentali; in montagna deboli e di direzione variabile.

Sabato 9 novembre

Stato del cielo: sereno o a tratti nuvoloso per nubi stratificate in quota, con nebbia e foschia diffusa in pianura in sollevamento e parziale dissoluzione nelle ore diurne. Precipitazioni: assenti. Temperature: minime e massime stazionarie o in lieve aumento . In pianura minime intorno a 6°C, massime intorno a 14°C. Zero termico: in lieve risalita nella giornata, attorno a 2900 metri. Venti: in pianura deboli occidentali, in montagna deboli di direzione variabile, localmente a regime di brezza.

Domenica 10 novembre

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso, ma con nebbia e foschia diffusa in pianura e nelle valli nelle ore fredde, in lenta dissoluzione nella giornata. Precipitazioni: assenti. Temperature: minime e massime senza variazioni rilevanti. Zero termico: attorno a 2900 metri. Venti: in pianura deboli di direzione variabile, in montagna deboli settentrionali.