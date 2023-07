Previsioni meteo, arriva il primo vero caldo estivo: sole, afa e temperature oltre i 30°

Ancora qualche rischio di temporale e isolati rovesci, prevalentemente nella zona montuosa e pedemontana, poi sulla Lombardia arriverà il vero caldo estivo, con temperature massime che potrebbero spingersi fino a 35°.

L’anticiclone sta infatti risalendo dal Nord Africa fino alle Alpi attraverso il Mediterraneo, riducendo l’instabilità temporalesca: da sabato e fino almeno a martedì sarà un periodo soleggiato e sempre più caldo, secondo le previsioni meteo del Centro geofisico prealpino.

Oggi, venerdì, il tempo è soleggiato e più caldo rispetto ai giorni scorsi, ma nel pomeriggio sono attese alcune nuvole sui rilievi con rischio di qualche rovescio o temporale, in particolare sulle Alpi occidentali, che in serata e nottata potrebbe estendersi sulla fascia pedemontana e in Valtellina. Non a caso, il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha emanato un’allerta gialla (rischio ordinario) per possibili temporali a partire dalla serata di venerdì fino alle prime ore della mattinata seguente.

Domani, sabato, dovrebbe invece essere la prima vera giornata di bel tempo estivo di questo luglio. Cielo soleggiato e temperature massime sui 30/32°, con qualche possibile temporale limitato alle zone montuose e dovuto proprio al calore.

Domenica ancora ben soleggiato, molto caldo e più afoso, con temperature in lieve aumento sia per le massime che per le minime che non dovrebbero scendere sotto i 20°.

Per l’inizio della prossima settimana le previsioni confermano il trend: cielo soleggiato e temperature ancora molto calde, con le massime attese sui 32/35° nella giornata di lunedì. Saranno giornate afose, quelle di lunedì e martedì, e per questo motivo la sera potrebbero verificarsi temporali, su Alpi e Prealpi. Asciutto invece sulla fascia pianeggiante della regione.