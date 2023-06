Dal meteo una ventata di pessimismo: brezze in calo e da lunedì le temperature tornano a salire

Milano – Sulla Lombardia, oggi e domani, insiste un flusso nordoccidentale stabile con condizioni soleggiate e venti in progressiva attenuazione, disturbato martedì dal passaggio di aria più fredda a nord delle Alpi. Le temperature appaiono in lieve calo, ma ancora su valori estivi e tendenti ad aumentare da lunedì.

Queste le previsioni contenute nel bollettino meteo di Arpa Lombardia. Precipitazioni assenti, con la possibilità di qualche rovescio pomeridiano sui rilievi che va aumentando lunedì e più marcatamente martedì, quando potrebbero estendersi anche alla pianura in serata. Più instabile da metà settimana.

Oggi correnti dai settori settentrionali raggiungono la regione Padano-Alpina scorrendo tra il promontorio di alta pressione che dall’entroterra africano si allunga verso la Penisola Iberica e la bassa pressione sull’Europa orientale. Ventilato da Nord oggi, poi caldo via via afoso. Sereno e limpido con residuo favonio nelle alte valli.

Qualche cumulo in giornata. Asciutto. Caldo estivo con temperature senza variazioni. Domenica ben soleggiato su tutta la regione. Asciutto o rari rovesci in montagna nel tardo pomeriggio. Caldo con temperature senza variazioni. Lunedì ben soleggiato al mattino, qualche cumulo nel pomeriggio. Asciutto o rari rovesci in montagna. Molto caldo con temperature massime in lieve aumento.

La tendenza per martedì 27 e mercoledì 28 Giugno: ben soleggiato al mattino, qualche cumulo nel pomeriggio soprattutto in montagna. Asciutto o isolati rovesci e temporali sulla fascia alpina e prealpina. Caldo, ma con temperature massime in lieve calo.