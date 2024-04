Mantova cerca residenti, il Comune offre contributi sull’affitto e appartamenti a canone sociale

Mantova, 30 aprile 2024 – Mantova cerca residenti. Il Comune ha pubblicato due bandi che prevedono per chi volesse trasferire la sua residenza in città un contributo sull'affitto e, il secondo, la possibilità di affittare a canone sociale 67 nuovi appartamenti appena ristrutturati con i fondi di Pnrr. Le domande saranno aperte dal 6 maggio e a farsi promotrici delle due iniziative saranno anche alcune agenzie immobiliari della città.

‘Benvenuto in città’

Il primo bando, denominato ‘Benvenuto in città’, offre “un contributo all'affitto di 150 euro al mese per lavoratori, singoli e famiglie under 36, e per lavoratori, singoli e famiglie che spostino la residenza in città con affitti superiori ai 350 euro al mese”, si legge in una nota. Per questo bando saranno stanziati 200mila euro con l'obiettivo di accogliere 100 domande.

‘Abitare Borgochiesanuova’

Il secondo, ‘Abitare Borgochiesanuova’, offre la possibilità di affittare a canone sociale “67 nuovi appartamenti per giovani, famiglie e nuovi residenti con reddito da lavoro”. Gli appartamenti, appena ristrutturati con i fondi del Pnrr, sono situati nel quartiere di Borgochiesanuova. Questa misura, finanziata con 9 milioni di euro del Pnrr, offrirà delle soluzioni abitative accessibili a chi ha un reddito da lavoro e possiede un Isee tra i 14.000 euro e i 40.000 euro. I 67 appartamenti saranno disponibili in due tranche a partire da settembre e dicembre 2024.

Il sindaco: “Un aiuto per una vita autonoma

L'obiettivo è “favorire l'arrivo di nuovi residenti lavoratori nella nostra città” fanno sapere dal Comune. “Oggi uno dei primi problemi è l'aumento del costo degli affitti - ha detto il sindaco Mattia Palazzi -, il secondo riguarda i salari che non crescono da anni”. E ha spiegato: “Sui salari non possiamo fare nulla, ma sul costo affitti con questa misura agganciamo all'offerta di nuovo lavoro una politica di incentivi per la residenza nel nostro Comune. Inoltre, aiutiamo per due anni i giovani under 36 già residenti perché lo stipendio è basso o perché il costo dell'affitto è alto, quindi non escono di casa. Vogliamo aiutarli a costruirsi una vita autonoma, le cui basi poggiano su due fondamentali: la casa e il lavoro”.

In arrivo 1.200 posti di lavoro

A Mantova, con il centro logistico di Kuehne+Nagel per Adidas e il recente annuncio della nascita di un polo produttivo e logistico di Nestlé, sono infatti in arrivo 1.200 posti di lavoro. “I nuovi insediamenti in zona Valdaro - ha proseguito il sindaco - sono il frutto del lavoro svolto da questa amministrazione nel creare infrastrutture e rendere l'area più appetibile, daranno occupazione a centinaia di persone, a molti mantovani ma anche a persone provenienti dalla provincia e da altre province e regioni. Inoltre, molte aziende mantovane stanno crescendo e con loro cresce il bisogno di alloggi adeguati alle esigenze di chi, specialmente giovani, viene per lavoro a vivere nella nostra città”.