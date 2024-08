Mezzo secolo di arte (su strada): la sfida tra 135 maestri del gessetto davanti all’antico Santuario di Curtatone

Mantova – Compie mezzo secolo l’appuntamento internazionale coi madonnari alle Grazie.

Davanti all’antico santuario di Curtatone, in stile gortico lombardo, i maestri del gessetto si daranno esibiranno da domani (14 agosto) per rinnovare il rito del lavoro notturno collettivo fino alla premiazione nella serata di Ferragosto.

Attorno agli artisti si svolge l‘Antichissima Fiera della Grazie, con duecento bancarelle, gastronomiche e no, e un afflusso di centomila visitatori ogni anno provenienti dalla vicina Mantova e dal resto della Lombardia, da Veneto ed Emilia Romagna.

La celebrazione del Ferragosto virgiliano è un mix di pellegrinaggio religioso, di arte effimera, di la natura (quella del Parco del Mincio, con le sue valli e i fiori di loto), e il cotechino, piatto principe (decisamente poco estivo) del picnic al santuario.

Il tema scelto quest’anno per i concorso dei madonnari è quello della Divina Commedia.

A giudicare le opere sarà Kurt Wenner, uno dei più famosi street artist nel mondo, maestro madonnaro e “padre“ della street painting tridimensionale, legato alle Grazie dove disegnò un’opera collettiva per la visita di Giovanni Paolo II nel ‘91.

I suoi colleghi in gara saranno 135, di cui circa 40 provenienti dall’estero. La traccia della “Commedia” è ricca di collegamenti mantovani: con Virgilio soprattutto, ma anche per le citazioni del poeta trovatore Sordello da Goito e della leggendaria ninfa Manto che dà nome alla città.

In onore del capolavoro dantesco il sagrato verrà suddiviso in tre settori corrispondenti a Inferno, Purgatorio e Paradiso.

Pellegrini e turisti saranno facilitati nella visita da un Totem interattivo con la mappa del percorso suggerito e un QR code che permetterà di vedere l’elenco delle opere con il relativo verso di ispirazione. Le cantiche saranno reinterpretate da tre categorie di artisti: madonnari semplici, qualificati e maestri madonnari.

Qualche parola su Wenner: ideatore di una tecnica prospettica a effetto tridimensionale, l’artista statunitense si è trasferito in Italia negli anni ‘80 e,ha lavorato per Disney, la Warner Bros, per National Geographic e persino per la Nasa. Legato alle Grazie per la sua presenza nel ‘91, presiederà le giurie divise per cantiche, composte da giornalisti, esponenti ecclesiastici, storici dell’arte ed esperti d’arte madonnara.