A Mantova è tutto pronto per Festivaletteratura 2024: cinque giorni di cultura, grandi ospiti e 300 eventi

Mantova – Il più longevo festival letterario d’Italia (quella del 2024 sarà la ventottesima edizione) si appresta a iniziare. Dal 4 all'8 settembre Mantova ospiterà “Festivaletteratura”, cinque giorni di cultura, con autori di fama internazionale e oltre 300 eventi.

"Regione Lombardia - ha dichiarato l'assessore alla Cultura, Francesca Caruso - è sempre stata vicina a questo evento, che negli anni è diventato un pilastro della cultura, non solo per il nostro territorio, ma anche a livello nazionale e internazionale. Una vera e propria 'festa della letteratura' che sosteniamo convintamente, destinando un contributo di 30.000 euro. Quando una città riesce a identificarsi con una manifestazione culturale, significa che il lavoro costante seminato nel corso del tempo ha dato i suoi buoni frutti. Da quasi trent'anni quell'intuizione dell'allora assessore alla Cultura di Regione Lombardia, Marzo Tremaglia, continua a stupirci, reinventandosi e attraendo sempre nuovi pubblici".

Gli eventi si svolgeranno non solo nelle piazze storiche di Mantova, ma anche nelle scuole e nelle piccole sale, favorendo l'interazione tra autori e pubblico. Partecipare al Festivaletteratura, infatti, sarà anche un'occasione unica per scoprire Mantova. Ci sarà spazio anche per i più piccoli, con una vasta gamma di laboratori e attività educative. La “Casa del Mantegna” ospiterà eventi che combinano arte e scienza, mentre il progetto 'di qua/di là' trasformerà il quartiere Lunetta in un campo creativo estivo per bambini e adolescenti.

Tra gli ospiti di rilievo figurano il Premio Nobel per la Pace Maria Ressa, il Premio Pulitzer 2024 Nathan Thrall e il vincitore del Booker Prize 2023 Paul Lynch. Altri grandi nomi della letteratura internazionale includono Emmanuel Carrère, Olivia Laing, Deborah Levy e Tobias Wolff.

La manifestazione riserverà un'attenzione particolare ai giovani lettori e agli adolescenti, con programmi che riflettono la pluralità di voci e prospettive delle nuove generazioni. Sono previsti laboratori creativi che coinvolgeranno scrittori, artisti ed esperti, promuovendo un dialogo aperto e inclusivo.

La poesia sarà una delle protagoniste di questa edizione, con ospiti come Carol Ann Duffy e José Tolentino Mendonça. Dialoghi sulla poesia contemporanea, incontri dedicati a Wislawa Szymborska e omaggi a Pablo Picasso arricchiranno ulteriormente il programma. La tecnologia e l'intelligenza artificiale saranno al centro di dibattiti e incontri, con un focus sulle loro implicazioni etiche e sociali, grazie alla partecipazione di esperti del settore.

"Regione Lombardia - riprende il filo che la lega a questa iniziativa fin dalla sua nascita, riconoscendo al Festival il primato di aver portato per la prima volta il rapporto con gli autori a contatto diretto di tutti, in un mirabile connubio di cultura, turismo e valorizzazione territoriale". "Un plauso speciale – a commentato l'assessore all'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi – va ai tanti giovani volontari con le magliette blu, il cuore pulsante del Festival, che con il loro entusiasmo contagiano coetanei da tutta Italia. È anche grazie a loro che Mantova diventa, per cinque giorni, una fucina di idee e di condivisione, capace di mettere in dialogo le nostre radici con il mondo attraverso la letteratura".