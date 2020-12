Milano, 11 dicembre 2020 - La polizia di Mantova ha arrestato un 32enne, cittadino indiano, incensurato, bracciante agricolo residente nella provincia, indagato per il reato di violenza sessuale aggravata, commessa in due distinti episodi nei confronti di due donne.

Il primo fatto risale al 26 ottobre scorso, quando l'uomo ha pedinato una 33enne dalla stazione ferroviaria di Mantova sino ai Giardini Tazio Nuvolari e poi, quando la giovane vittima è entrata nel sottopassaggio, preso da un feroce raptus l'ha aggredita violentemente tentando di violentarla. La ragazza si è poi recata negli uffici della Questura per presentare denuncia. Gli investigatori hanno quindi individuato il 32enne indiano, il quale, seppur a distanza di un mese e mezzo dal fatto, ieri indossava alcuni degli stessi indumenti che aveva addosso al momento della violenza. Condotto negli uffici della Questura per il compimento degli ulteriori atti di indagine e delle necessarie procedure di polizia giudiziaria, a seguito dei successivi accertamenti effettuati a suo carico è stato appurato come lo stesso si sia reso responsabile di un analogo episodio di violenza sessuale commessa nel settembre scorso a Mantova, sempre nei pressi della stazione, nei confronti di una donna 51enne, fatto per il quale vi è in atto un altro procedimento penale.

Gli uomini della squadra mobile, pertanto, a seguito di quanto accertato e documentato, hanno sottoposto il 32enne a perquisizione personale e domiciliare. Nell'abitazione sono stati rinvenuti, sequestrati e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria gli altri indumenti con i quali l'uomo aveva aggredito le due vittime, oltre a quelli che indossava al momento del rintraccio. Sempre nel corso della perquisizione nell'appartamento è stato inoltre rinvenuto un biglietto aereo di sola andata per l'India: ciò faceva presupporre un imminente e concreto pericolo di fuga a carico dell'uomo in quanto, sentendosi in procinto di essere identificato, stava con ogni probabilità programmando di sottrarsi alla giustizia italiana lasciando definitivamente il nostro Paese.

Per questi motivi, quindi, gli agenti hanno deciso di disporre nei confronti del 32enne un provvedimento di fermo di indiziato di delitto per i due episodi di violenza sessuale aggravata, a seguito del quale l'uomo è stato immediatamente trasferito alla casa circondariale di Mantova. La Procura della Repubblica di Mantova, subito informata dell'accaduto, è intervenuta immediatamente per le iniziative di competenza della autorità giudiziaria, tra le quali gli atti per la convalida del fermo. L'ufficio immigrazione della Questura, su disposizione del questore della provincia di Mantova Paolo Sartori, ha avviato le procedure in modo che, una volta terminato l'iter giudiziario, si possa procedere all'espulsione dell'uomo e al suo rimpatrio nel Paese di provenienza.