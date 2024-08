Truffe agli anziani e furti in abitazione: cinque arresti nel Mantovano

Mantova, 29 agosto 2024 – I Carabinieri del Comando Provinciale di Mantova, insieme ai colleghi di Torino, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale emessa dal Gip del Tribunale di Mantova, su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo virgiliano, nella quale vengono riconosciuti gravi indizi di colpevolezza nel procedimento a carico di 5 soggetti, un 51enne, un 37enne, un 35enne e due 27enni, tutti gravati da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, indagati per concorso in furti aggravati in abitazione, truffe aggravate e falsità materiale continuata.

L’accusa

Secondo l’impostazione accusatoria accolta dal Gip (fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa), il gruppo, tra luglio 2023 e maggio 2024, avrebbe, commesso complessivamente 1 3 furti in abitazione (di cui uno tentato) e 8 truffe (di cui due tentate) ai danni di cittadini anziani, perlopiù ultrasettantenni, in orario diurno, in varie province del Nord Italia e, in particolare, 9 in provincia di Mantova, 5 nel modenese, 2 nel vicentino, 2 nel padovano 2 nel veronese e 1 in provincia di Rimini.

La tecnica

L’attività investigativa condotta dai Carabinieri della Compagnia di Castiglione delle Stiviere, mediante classici servizi di pedinamento e osservazione, supportati da attività tecnica, sotto il coordinamento e la direzione della Procura della Repubblica di Mantova, ha consentito di ricostruire il modus operandi degli indagati i quali, mediante raggiri, consistenti nel qualificarsi come tecnici del gas o dell’acquedotto (anche mostrando a sostegno un tesserino al collo) e come Carabinieri, si sarebbero introdotti nelle abitazioni di persone anziane e simulando di dover effettuare verifiche per l’inesistente perdita di gas o la presenza nelle tubature dell’acqua di sostanze nocive, diffondendo nell’aria una sostanza odorosa o facendo esplodere petardi, ingenerando così nelle vittime il pericolo per la loro salute o di una forte esplosione favorita dal materiale contenuto nell’oro e nelle banconote, avrebbero indotto a farsi consegnare o avrebbero asportato, spesso dopo averli fatti riporre all’interno del frigorifero, denaro e beni preziosi.

Il complice

Ad aspettare all’esterno, un complice con compiti di copertura e monitoraggio della zona, unitamente al quale, dopo il colpo, gli autori si dileguavano a bordo di autovettura con targhe clonate e contraffatte. Il provento complessivo dei furti e delle truffe ammonta a oltre 106mila euro, tra denaro e oggetti preziosi. Tre degli indagati sono stati condotti in carcere e due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.