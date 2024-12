Omicidio a Suzzara: pensionato freddato in garage con una raffica di colpi di pistola alla testa

Suzzara, 23 dicembre 2024 – Un agguato con dinamica inquietante. Un pensionato di 79 anni è stato ucciso questa mattina, lunedì 23 dicembre, nel garage della sua abitazione a Suzzara, nel Mantovano.

Freddato senza pietà

L'uomo era sceso nel garage dell'abitazione, che si trova in via Biolcheria, per prendere l'auto e andare a fare la spesa. Qualcuno evidentemente lo stava aspettando e appena l'ha visto arrivare, gli ha esploso contro alcuni colpi d'arma da fuoco che lo hanno raggiunto alla testa, lasciandolo esanime a terra. L'assassino è poi fuggito portando con sé l'arma del delitto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Gonzaga e i Ris di Parma per i rilievi. Le indagini sono state affidate al pm di turno, Elisabetta Favaretti.

Il profilo della vittima

A trovare il pensionato in un lago di sangue, nel garage dell'abitazione, è stata la figlia. I due abitavano insieme dopo la morte della moglie dell'uomo e madre della donna. Padre e figlia questa mattina doveva uscire insieme per fare la spesa e l'uomo l'aveva preceduta per estrarre l'auto dal garage.

Probabilmente l'assassino lo stava attendendo fuori. Appena l'anziano ha aperto la porta del garage è stato freddato con alcuni colpi di arma da fuoco, probabilmente una pistola, alla testa. I carabinieri, al momento, lavorano a 360°, non escludendo alcuna pista. Fra le prime persone da sentire, la figlia, comprensibilmente sotto shock dopo la morte del genitore, maturata in un contesto tanto tragico e misterioso.

La ricostruzione

Più avanti si sono saputi ulteriori dettagli sullo scenario che si sono trovati davanti i carabinieri: il cadavere dell’anziano è stato trovato all'interno dell'auto, seduto sul sedile del passeggero.

A trovarlo – lo abbiamo detto – è stata la figlia 46enne, con cui viveva. La donna era inizialmente scesa con lui nel garage, salvo poi tornare in casa perché aveva dimenticato qualcosa. Quando è arrivata nel box, pochi minuti dopo, ha trovato il padre morto. La casa si trova in una zona periferica di Suzzara ma densamente abitata. Nessuno dei vicini però sembra aver sentito i colpi d'arma da fuoco, tanto che gli investigatori non escludono l'ipotesi che l'assassinio si sia servito di un'arma dotata di silenziatore.

L'uomo, F.C. sono le sue iniziali, era originario del Napoletano e viveva a Suzzara da alcuni anni. I vicini lo descrivono come una persona tranquilla che non ha mai litigato con alcuno. Aveva anche problemi di deambulazione che gli impedivano di muoversi se non accompagnato da qualcuno.