Suzzara: rissa in un bar. “Daspo” a due dei partecipanti

Rissa in un bar: scattano i primi “Daspo” per una parte dei contendenti. I carabinieri della stazione di Suzzara hanno notificato a due giovani residenti nella cittadina al confine con l’Emila altrettanti provvedimenti di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico intrattenimento. Le misure sono state emesse dal questore di Mantova Giannina Roatta per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

I motivi dello stop

All’origine dei provvedimenti una zuffa scatenata dai due all’interno di un locale pubblico di Suzzara. L’episodio, a cui hanno partecipato altri soggetti ancora in corso di individuazione, provocò un fuggi fuggi generale dal bar, con gli avventori costretti a riparare all’esterno per evitare di essere colpiti.

Non solo. Il parapiglia destò allarme anche fra i residenti del quartiere, accortisi dell’accaduto dopo aver udito schiamazzi e rumori, e scesi in strada per cercare di capire cosa stesse succedendo.

Il contenuto del provvedimento

I destinatari dei due “Daspo” non potranno accedere né sostare nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi nel centro di Suzzara. In caso di violazione delle disposizioni, la misura di prevenzione potrebbe essere aggravata.