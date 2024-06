Sustinente, furgone si ribalta e finisce in un canale: cinque feriti

Sustinente (Mantova), 27 giugno 2024 – Incidente questo pomeriggio, giovedì 27 giugno, a Sustinente, nel Mantovano. Un furgone con a bordo cinque persone è uscito di strada e si è ribaltato in un canale. L’allarme è scattato alle 13 lungo via Fornace Cabasse. Nessun altro veicolo sarebbe stato coinvolto: la persona alla guida del mezzo ha perso da sola il controllo del furgoncino per cause in corso d’accertamento

Le cinque persone a bordo sono state soccorse: hanno riportato ferite ma non sono in condizioni preoccupanti. I feriti sono stati smistati tra vari ospedali della zona (uno a Cremona, uno in Poliambulanza a Brescia, tre a Mantova). Sul posto sono intervenuti due mezzi di elisoccorso, due automediche, tre ambulanze, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.