San Giorgio Bigarello (Mantova), 10 gennaio 2025 – Ennesimo infortunio sul lavoro in Lombardia. È successo questa mattina in provincia di Mantova, a San Giorgio Bigarello. Qui, nell’azienda agricola Bonfà di via Oriano Capitello un uomo di 60 anni è rimasto ferito da un macchinario che gli ha schiacciato una mano.

L’uomo è stato portato in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento (Verona). Sul posto l’automedica, l’ambulanza, carabinieri e Ats per i rilievi del caso.