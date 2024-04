Mantova, picchia la moglie e le strappa i capelli: arrestato marito violento e recidivo

Roverbella (Mantova), 20 aprile 2024 – I carabinieri di Roverbella hanno arrestato un moldavo 25enne accusato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie. Intervenuti dopo la chiamata di un vicino di casa, allarmato dalle grida provenienti dall’appartamento accanto, i carabinieri hanno fermato l’uomo, ubriaco, che poco prima aveva picchiato violentemente la donna, causandole abrasioni e strappandole alcune ciocche di capelli. Non era la prima volta: a dicembre dello scorso anno per il moldavo era scattato il codice rosso per un episodio simile.

L’uomo è stato arrestato e portato in carcere a Mantova. Nelle scorse ore l’arresto è stato convalidato con l’applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla donna.