Rodigo, in moto contro un’auto: grave un ragazzo di 17 anni

Mantova, 26 agosto 2024 – Un ragazzo di 17 anni è stato trasportato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia dopo essersi scontrato con un auto mentre si trovava in sella alla sua motocicletta, nel territorio del comune di Rodigo.

Il giovane è stato sbalzato dal mezzo finendo in un vicino fosso. Nella caduta ha riportato un trauma cranico e agli arti per i quali è stato richiesto il trasporto in ospedale tramite elicottero.

Alla guida dell'auto un 57enne che è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Mantova con traumi agli arti superiori. Sul posto a prestare i soccorsi sono intervenuti personale della polizia locale, un'ambulanza e automedica.