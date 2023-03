Tre ragazzi di Mantova salvati sulle montagne di Verona

I tecnici del Soccorso alpino durante l'intervento di salvataggio

Mantova, 19 marzo 2023 – Sono stati ritrovati infreddoliti e bagnati, ma in buone condizioni, tre ragazzi di San Giorgio Bigarello due di 20 anni e un quindicenne, che dopo aver smarrito l'orientamento durante una camminata in Lessinia hanno chiesto aiuto nella serata di ieri.

L'allerta al Soccorso Alpino di Verona è arrivato verso le 20.10: dalle prime notizie frammentarie e dalla posizione ricavata da Google Maps sembrava che i tre si trovassero in un bosco nei pressi della SP14 a Bosco Chiesanuova. Tramite l'applicazione di geolocalizzazione in dotazione al Soccorso alpino, si è però appurato che si trovavano ben più distanti, a Malga Lago Boaro, dove la copertura telefonica è praticamente assente.

Una squadra si è avvicinata a Bocca di Selva; un soccorritore e un medico hanno quindi proseguito con un "quad” lungo le ex piste innevate per 9 chilometri, fino ad arrivare alla Malga in cui i ragazzi si erano rifugiati. Verificate le loro condizioni, i soccorritori li hanno riscaldati con abbigliamento asciutto e teli termici.

Facendo spola dalla Malga, uno alla volta i ragazzi sono stati accompagnati al mezzo in attesa e fatti stare al caldo; sono infine stati riportati alla loro auto, al parcheggio del Rifugio Bocca di Selva. L'intervento si è concluso attorno all'1.30.