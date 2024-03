Mantova, chiude al traffico il ponte di Torre d’Oglio. La causa: innalzamento anomalo del fiume

Torre d’Oglio (Mantova) – Dopo il maltempo, come spesso accade, bisogna gestire le conseguenze. In provincia di Mantova, dopo la chiusura della provinciale 37 per frana, arriva la chiusura temporanea del ponte di chiatte sull’Oglio a Torre d’Oglio.

Un’ordinanza della Provincia di Mantova, infatti, prevede (lungo la strada provinciale 57 Mantova – San Matteo – Viadana) il blocco temporaneo del traffico dal km 15+150 al km 15+236, nel territorio dei Comuni di Marcaria e Viadana. Il motivo? L’innalzamento anomalo del livello del fiume Oglio dovuto ai rigurgiti dell’ondata di piena del fiume Po. Si legge nell’ordinanza che “non è più possibile garantire il transito in sicurezza del traffico veicolare in quanto comincia ad allagarsi la strada in prossimità degli accessi al ponte”.

Il ponte di chiatte rimarrà chiuso al traffico “sino a quando si ristabiliranno le condizioni minime per il transito in sicurezza dei veicoli”.