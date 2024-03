Innalzamento anomalo del fiume, chiude ancora il ponte di barche a Torre d'Oglio

Torre d’Oglio (Mantova) – A una settimana di distanza dalla precedente chiusura, torna off limits il ponte di barche di Torre d'Oglio che si trova sulla strada provinciale che collega Mantova a Viadana. Per “l'innalzamento anomalo del livello del fiume Oglio dovuto ai rigurgiti dell'ondata di piena del fiume Po - spiega la Provincia di Mantova in una nota -, non è più possibile garantire il transito in sicurezza del traffico veicolare”. Il ponte era già stato chiuso la scorsa settimana per lo stesso motivo.

Le forti piogge di questi giorni hanno causato infatti l’ingrossamento di fiumi e corsi d’acqua, tra cui anche il Po. Il ponte di Torre d’Oglio si trova proprio vicino al punto in cui l’Oglio si getta nel grande fiume.