Perseguita e minaccia i parenti dell’ex, stalker arrestato a Mantova

Mantova, 28 marzo 2024 – Dopo la fine della relazione ha iniziato a minacciare e perseguitare i parenti dell’ex. Per questo un uomo, italiano, residente nel Medio Polesine, è stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Mantova.

Le indagini, compiute dai carabinieri della compagnia di Gonzaga, con il supporto operativo dei colleghi di Rovigo, hanno permesso di ricostruire diversi comportamenti persecutori dell'uomo nei confronti della famiglia dell’ex. In più occasioni è stato necessario l’intervento dei militari dell’Arma per le liti e le minacce messe in atto dall'uomo.

A seguito dei risultati investigativi, l'autorità giudiziaria mantovana ha emesso il provvedimento cautelare e, una volta completate le formalità di rito, l'uomo è stato trasferito al carcere di Rovigo.