Mantova, 1 gennaio 2021 - Dolci natalizi 'con sorpresa': erano quelli che stavano per essere confezionati in due pasticcerie del centro di Mantova. Lo hanno impedito i controlli dei carabinieri in servizio in città, che hanno collaborato con i loro colleghi dei Nas di Cremona nell'ambito di un'operazione 'HACCP' (Hazard Analysis Critical control point).

In un laboratorio di pasticceria nei pressi di piazza Sordello i militari hanno trovato 30 chili di prodotti semilavorati scaduti, nell'altro che si trova vicino a piazzale Gramsci c'erano invece 50 chili di prodotti alimentari anch'essi scaduti. In entrambi i casi il materiale è stato sequestrato e sono state inflitte sanzioni pecuniarie rispettivamente di tremila e duemila euro.