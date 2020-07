Mantova, 26 luglio 2020 - La madre era stata curata per il coronavirus con le infusioni di plasma. Ora la piccola di cui era in attesa è venuta al mondo. Mamma e piccola stanno bene. Il parto è avvenuto a Mantova dopo le 23 di sabato scorso. "Madre e figlia stanno bene", conferma Gianpaolo Grisolia, ginecologo del Poma che ha avuto in cura Pamela, 28 anni, di Curtatone, che alla 24esima settimana di gravidanza aveva scoperto di essere positiva al Covid 19. La piccola Beatrice Vittoria pesa 3 chili e 200 grammi ed è la prima bambina nata da una paziente che ha superato il virus con l'infusione di plasma.

Alla bimba sono arrivati anche gli auguri della Regione, attraverso un post di Lombardia Notizie: "Ben arrivata a Beatrice Vittoria - ha scritto su Facebook -. La bambina è nata al Poma ed è figlia di Pamela Vincenzi, la 28enne mantovana che era stata il primo caso al mondo di donna incinta curata e guarita con la tecnica del plasma iperimmune. Mamma e bimba stanno bene e presto torneranno a casa".