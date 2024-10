Ceresara: donna di 41 anni muore sotto gli occhi della figlioletta

Ceresara, 7 ottobre 2024 – Tragedia a Ceresara, paese dell’Alto Mantovano. Una donna di 41 anni, Paola Bettinazzi, è morta all’improvviso domenica sera, vittima di un malore accusato nella sua abitazione. La madre era in casa con la figlia Maria Elena.

A quanto pare è stata la bimba a dare l’allarme, avendo visto la madre priva di sensi. Ha chiamato la zia Daniela e il padre Elvio Ghidini, noto nella zona per essere il segretario della Lega sezione Distretto della Calza. Arrivati a casa i due hanno praticato alla donna il massaggio cardiaco, in attesa che arrivassero i soccorritori. Successivamente è toccato agli operatori del 118 proseguire con le manovre di rianimazione. L’impegno dei soccorritori, però, è stato vano: per Paola non c’è stato nulla fa fare. Probabilmente le è stato fatale un aneurisma.

Oltre al marito Elvio e alla figlia Maria Elena, piangono Paola il papà Bruno, la mamma Giuliana e il fratello Federico, la suocera Filomena, le cognate Antonella e Daniela e i nipoti. I funerali si svolgeranno mercoledì 9 ottobre, con inizio alle 9,30 nella chiesa di Ceresara. Per domani, martedì 8, è prevista una veglia di preghiera nell’abitazione dove si è verificata la tragedia.