Omicidio Yana Malayko: l’assalto, la difesa, i colpi feroci. E il trolley come arma letale

La vittima Yana Malayko

Castiglione delle Stiviere (Mantova) - Come muore Yana Malayko, la notte del 20 gennaio? Come termina, nella violenza, un viaggio nella vita della ragazza ucraina durato solo ventitré anni? Gli esperti del Ris di Parma hanno ultimato l’esame delle tracce di sangue nell’appartamento al quarto dei dieci piani del “grattacielo” di piazzale della Resistenza, a Castiglione delle Stiviere. Anche se rimangono alcuni vuoti molti fotogrammi si sono allineati a comporre un film dell’orrore. Yana rincasa attorno alla 1.30 dopo una serata trascorsa con Andrei, il ragazzo che frequenta da qualche settimana e con il quale sta nascendo una intesa. Rincasa sollecitata dalle martellanti telefonate di Dumitru Stratan, l’ex compagno. Il moldavo 33enne - l’uomo è in carcere accusato di omicidio premeditato e occultamento di cadavere - insiste per restituirle il cagnolino che, sostiene, non sta bene. Yana si accorge immediatamente che la telecamera all’ingresso è stata disattivata. Dumitru compare pochi minuti dopo le 2. Alle 2.30 Yana scambia l’ultimo messaggio Whatsapp con Andrei. L’aggressione con i primi colpi da parte di Dumitru avviene nel locale tinello-cucina, dove il Luminol ha svelato piccole tracce ematiche. Yana cerca rifugio nella camera da letto. Tenta di chiudersi la porta alle spalle. Sanguina...