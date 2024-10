Maria Campai strangolata dal 17enne: ha provato a difendersi. L’incubo Dexter e il giallo dell’ultimo sms

Lunedì, nell’udienza di convalida del fermo al Tribunale dei minori di Brescia, il ragazzo ha cercato di contrapporre una sua “verità” sulla morte della 42enne romena e lo ha fatto iniziando a mostrare i segni su di sé. «Mi ha chiesto dei soldi. Mi ha aggredito. Mi sono difeso. Non volevo ucciderla». Un appuntamento concordato al telefono dopo un contatto online. L’incontro nel garage del condominio dove il giovane abita con la famiglia. I due hanno un rapporto. La donna chiede denaro. Ne scaturisce un alterco. È a questo punto che il 17enne sostiene di essere stato aggredito dalla donna. Tutto dura pochi secondi. «L’ho presa per il collo. Non volevo ucciderla. Mi sono chinato su di lei. Non respirava più». È in preda al panico. Trascina il corpo della donna e poi lo scaglia oltre la recinzione che divide il cortile dal giardino di una villa confinante, cerca di nasconderlo con del fogliame.

La citazione di Dexter

I carabinieri indagano su una foto che il ragazzo ha postato su un profilo Instagram chiuso aggiungendo la didascalia “Brian Moser”. Il personaggio evocato è il killer di prostitute in “Dexter” (serie tv consultata anche da Silvia e Paola Zani e da Mirto Milani, condannati all’ergastolo in primo grado per l’omicidio di Laura Ziliani, l’ex vigilessa di Temù, madre di Silvia e Paola). Non solo. Aveva cercato su Internet come uccidere a mani nude inneggiando a Filippo Turetta, l’omicida dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin, scrivendo: «Io sto col bravo ragazzo» .

Il giallo dell’ultimo sms

«Ho visto quel ragazzo, l’ha presa per mano ed è andata in quella via. Dopo un’ora l’ho chiamata e non mi ha più risposto. Mi ha mandato un ok, poi un messaggio: “Quest’uomo è troppo amabile, mi porterà in taxi, ci vediamo domani“». Roxana Campai era in ospedale con la sorella Loredana in attesa che le fosse consentito di vedere Maria. Roxana non crede che a scrivere quell’sms rassicurante sia stata Maria: «Conosco mia sorella e come scrive. Lei non dice che un uomo è amabile. Non ha mai scritto in quella maniera».