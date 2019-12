mantova, 31 dicembre 2019 - La mora Rebecca Puci di Mantova si appresta a vivere un Capodanno speciale e se tutto andrà bene indimenticabile. E’ una delle tre protagoniste della volata decisiva di Miss 365 by Miss Italia 2020. E’ il titolo invernale del concorso Miss Italia, conosciuto negli anni scorsi come “La Prima Miss dell’Anno”. Rebecca, 170 centimetri, occhi marroni, capelli neri, si è qualificata alla volata superando il severo casting organizzato da Patrizia Mirigliani all’hotel Crowne Plaza di Roma.

Nella Capitale hanno gareggiato 170 bellezze provenienti da tutta Italia e la giuria tecnica creata dalla Miren, composta da fotografi e presieduta da Rino Barillari ha scelto solo 3 ragazze per lo sprint decisivo. Ora Rebecca ha come avversarie due miss laziali: Beatrice Scolletta, 24 anni, mamma di due figli, e Margot Truffa, 18. Rebecca ha compiuto 22 anni il 9 dicembre. Il verdetto del titolo "365" è nelle mani della giuria tecnica dell’agenzia di Patrizia Mirigliani; la vincitrice sarà ammessa alla finale nazionale di Miss Italia 2020 senza partecipare alle selezioni di primavera-estate. L’annuncio della vincitrice verrà dato durante la notte, oltre le 24 di San Silvestro, oppure nella mattinata del primo giorno dell’anno 2020.

Rebecca Puci a Mantova vive con mamma Barbara e papà Gianni. Nel 2019 Rebecca si è cimentata in Miss Italia. Ha vinto tra l’altro il titolo Miss Mantova by Miss Italia alla discoteca Mascara nella serata organizzata da Carmen Venerandi e Alessandra Riva. Tuttavia alle finali regionali lombarde 2019 “Reby” Puci non è stata fortunata; non è riuscita a qualificarsi per la fase finale nazionale di Jesolo. Magari è fortunata nella notte che separa il 2019 dal 2020. Riguardo il titolo invernale di Miss Italia,nella storia recente del concorso lo hanno vinto due milanesi: Valentina Bigiarelli, di Paderno Dugnano, è diventata “La Prima Miss dell’Anno” 2010 e Martina Bassi, di San Donato Milanese, ha vinto Miss 365 a Capodanno 2017. Riguardo celebri bellezze di altre regioni, Mara Carfagna si è aggiudicata “La Prima Miss dell’Anno” 1997, e è poi diventata Ministro. Miriam Leone nel 2008 ha abbinato al successo in “La Prima Miss dell’Anno” quella nella finale nazionale di Miss Italia.