Borgo Virgilio, un market della droga in casa: arrestato 23enne

Borgo Virgilio (Mantova) – In casa aveva un vero e proprio market della droga: arrestato dai carabinieri un 23enne di Borgo Virgilio. La scoperta è stata fatta grazie ad alcuni appostamenti e pedinamenti: i militari tenevano da tempo sott’occhio tre ragazzi e l’insolito andirivieni notato fuori dalle abitazioni dei giovani non poteva non attirare l’attenzione. Per questo, la Procura mantovana ha emesso un mandato di perquisizione.

Nella mattinata del 21 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Borgo Virgilio, in stretta collaborazione con i colleghi dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Mantova, coadiuvati dai militari del Nucleo Cinofili di Orio al Serio (BG), sono così riusciti ad entrare nell’abitazione di un 23nne del luogo, rinvenendo 20 grammi di “ketamina” suddivisa in 10 involucri, 8,5 grammi di “hascisc” suddivisi in 7 involucri e materiale vario idoneo al confezionamento dello stupefacente. Quanto rinvenuto, grazie anche all’ottimo fiuto del collega a quattro zampe “Grom”, è stato posto sotto sequestro.

Al termine delle operazioni il ragazzo, proprietario del bazar della droga, è stato arrestato. Dopo le formalità di rito è stato riportato nella sua abitazione agli arresti domiciliari, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.

Il cane carabiniere Grom, assieme ai colleghi in uniforme, si è diretto successivamente presso le abitazioni di altri due ragazzi, per completare le perquisizioni domiciliari. Un 22enne di Motteggiana è stato segnalato alla Prefettura di Mantova perché in casa gli sono stati trovati 11 grammi di hashish, un 20enne di Borgo Virgilio, invece, teneva in casa uno spinello già confezionato, inoltre il fiuto di Grom ha rinvenuto anche altre tracce di hashish. Anche per quest’altro ragazzo è scattata la segnalazione in Prefettura.

Nella tarda mattinata di ieri 22 gennaio, presso il Palazzo di Giustizia di Mantova, si è celebrata l’udienza di convalida dell’arresto. Il Giudice, dopo aver convalidato l’arresto operato legittimamente dai Carabinieri della Stazione di Borgo Virgilio, ha rimesso in libertà l’arrestato, in attesa dell’udienza per direttissima.