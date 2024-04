Mantova-Vicenza dal sapore di B

Nel pomeriggio due partite di alto livello completeranno il quadro della trentaseiesima giornata del girone A di serie C. Si comincia alle 14 con Giana-Triestina, gara aperta ad ogni risultato e si conclude, alle 18.30, con un Mantova-Vicenza che profuma di categorie superiori. Un match tra due rivali dalle grandi tradizioni e che, proprio per questo, merita un occhio di riguardo. I virgiliani, che hanno già festeggiato la promozione in serie B, sono decisi a riabbracciare i propri tifosi in bello stile.

L’imperativo in casa biancorossa è quello di alzare nuovamente al massimo il livello della concentrazione e fare bene contro i veneti. Gara tutta da seguire anche a Gorgonzola, dove i biancazzurri sono intenzionati a compiere un altro passo in avanti verso i play off, ma sono costretti a fare i conti con gli alabardati, che, dopo aver sciupato qualche occasione di troppo strada facendo, sono intenzionati a tornare dalla Lombardia con tre punti sonanti.

La Pergolettese conquista una vittoria (1-2) fondamentale nella lotta per la salvezza, mentre l’Atalanta Under 23 non riesce a fermare la voglia di vincere del quotato Padova (2-0). A Verona il match con la Virtus viene deciso dai gol di Guiu Villanova e Tonoli, mentre all’Euganeo le reti Cretella e Fusi costringono alla resa i nerazzurri.L.M.