Mantova, travolto da treno: un morto

Mantova, 26 novembre 2024 – Tragedia lungo i binari a Mantova questa mattina, martedì 26 novembre. L’allarme è scattato poco prima delle 8.30 di oggi, al passaggio a livello di viale Oslavia. Una persona – di cui al momento non sono note le generalità – è morta investita da un treno.

I mezzi di Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) sono intervenuti sul posto insieme ad automedica e ambulanza in codice rosso, insieme a vigili del fuoco e forze dell’ordine. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Al momento non è noto se si tratti di un gesto volontario o di altra dinamica. Accertamenti in corso.