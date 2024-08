Mantova, Luca Troiano perde la vita in moto a Nizza: la gendarmeria avvisa la famiglia due giorni dopo

San Giorgio Bigarello (Mantova), 15 agosto 2024 – Uno schianto in moto, nel centro di Nizza, non ha lasciato scampo a Luca Troiano un ragazzo di 23 anni originario di San Giorgio Bigarello, paese a ridosso di Mantova. L’incidente mortale che interrompe tragicamente la vacanza che il giovane lombardo aveva appena cominciato, con l’obiettivo di incontrare un amico di Madrid e proseguire il viaggio in Spagna, avviene sabato sera 10 agosto. La moto che improvvisamente sbanda e va a sbattere contro alcuni cassonetti. Per Luca, purtroppo, ogni soccorso è vano.

Al dramma però si aggiunge un’amara beffa. Come scrive “Prima Mantova”, riportando le parole indignate della vicesindaca di San Giorgio Federica Nota, la famiglia del ragazzo viene avvisata del decesso dalla gendarmeria della città della Costa Azzurra due giorni dopo l’incidente, lunedì. Passano cioè 48 ore prima che la madre, il padre e la sorella del ragazzo, convinti che stia proseguendo serenamente la sua vacanza, vengano a sapere cosa gli è in realtà successo. Quando arriva quella terribile telefonata, il mondo crolla loro addosso. Non resta che mettersi in viaggio verso la Provenza assistiti dalle autorità consolari italiane presenti a Nizza. Dalle prime (poche) informazioni sulla dinamica dell’incidente, avvenuto in rue Lépante, nessun altro veicolo sarebbe rimasto coinvolto.

Luca Troiano aveva appena cominciato una carriera consulente informatico in una start up del settore informatico, e-commerce e logistica che ha una sede a Porto Mantovano, dov’era stato impiegato prima di trasferirsi a Bologna. I funerali si terranno sabato 17 agosto alle 10,30 nella chiesa della frazione Tripoli di San Giorgio Bigarello.